Servicetekniker till stort företag i Umeå
2026-01-31
Är du en praktiskt lagt person som har en teknisk utbildning eller erfarenhet av att reparera maskiner? Ta då chansen och sök denna roll som servicetekniker.
OM TJÄNSTEN
Som servicetekniker blir du en viktig del av ett mindre team på fem personer med olika ansvarsområden så som sälj, uthyrning och verkstad. Du blev en del av ett företag som hyr ut maskiner, kranar, bodar och annan utrustning till olika kunder inom bygg, anläggning och industri. Du kommer att vara stationerad i nya lokaler på Ersboda, men kommer också att få åka ut och utföra reparationer på plats på byggen där maskinerna är placerade.
Du erbjuds
• En trygg arbetsplats där du utvecklas tillsammans med engagerade kollegor
• En arbetsmiljö i nya lokaler, där finns även gym om vi vill passa på att träna i anslutning till jobbet
• Ett varierande jobb där ingen dag är den andra lik
Du blir anställd av Academic Work och kommer arbeta som konsult hos vår kund. Om alla parter är nöjda med samarbetet finns möjlighet till en långsiktig anställning hos vår kund.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team som ansvarar för att kunderna bemöts med utmärkt service och rådgivning. Du bistår kunderna med uthyrning av maskiner avsedda för olika bygg och anläggningsprojekt och arbetar med leverans av maskiner och byggutrustning. Du kommer att starta dagen med en planering av dagen, men utifrån vilka arbeten som dyker upp under dagen kommer du att ansvara för strukturen av dina uppgifter för att säkerställa att allt blir gjort.
Du kommer exempelvis arbeta med:
• Order- och returhantering av maskiner och byggutrustning, bl a plockning av ordrar
• Arbete inomhus såväl som utomhus, både vid kundcenter och ute hos kund
• Bokföring av bl a returer och kundorder i vårt affärssystem
• Ge rådgivning kring maskiner, tillbehör och tjänster
VI SÖKER DIG SOM
• Har gymnasie- eller YTH utbildning med teknisk inriktning alt några års erfarenhet från uthyrnings-, bygg-, anläggningsbranschen eller från industri.
• Har god kännedom om bygg-, industri-, eller elmaskiner
• Har god datorvana
• Har körkort B för att kunna åka ut till kunder
• Behärskar god svenska då det krävs i kommunikation med kunder
• Bor i eller i närheten av Umeå då tjänsten är med start omgående
Det är meriterande om du har
• BE-körkort. samt körkort för truck, ledstaplare och hjullastare
Stort fokus kommer att ligga på dina personliga egenskaper i denna tjänst. För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
