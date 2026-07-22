Servicetekniker till Staffanstorp
Intensogruppen AB / Maskinreparatörsjobb / Staffanstorp Visa alla maskinreparatörsjobb i Staffanstorp
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Vill du vara en del av Söderberg & Haaks fortsatta expansion? Vill du arbeta nära våra kunder och i tätt samarbete med kollegorna på verkstaden? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi behöver nu utöka vårt team med en servicetekniker i Staffanstorp. Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker arbetar du med service och reparationer av entreprenadmaskiner både på verkstaden och ute på fältet. Du följer serviceprocessen från början till slut, från kundkontakt och felsökning till reparationer och registrering av arbeten. Du utgår från en anläggning eller din hemort och bedriver arbetet med din servicebil för att kunna bistå våra kunder direkt på plats.
Vad har Gustaf Thuresson, VD, att säga om företaget?
"Som anställd i Söderberg & Haak koncernen blir man en del av en stabil organisation med offensiva visioner. Det är en stor fördel att jobba i en organisation med korta beslutsvägar och där varje individ har stor frihet under ansvar.
Vi erbjuder våra anställda löpande utbildningar, men också möjligheter till att växa eller ändra inriktning inom bolaget. De flesta som har ledande positioner inom koncernen idag har börjat sin karriär hos oss i en annan befattning.
Jag som VD tror på varje anställds engagemang och vilja att utveckla sig själv och företaget i en positiv riktning. Jag älskar att jobba omgiven av människor som är specialister inom sitt område och som kan och vill ta de beslut som krävs för att verksamheten skall utvecklas i den riktning vi stakat ut."
Vad har Oliver Regell, servicetekniker, att säga om sin roll?
"Jag har jobbat på Söderberg & Haak i ungefär fem år. Det som lockade mig från början var utmaningen att jobba ute på fältet och få representera ett starkt företag med välkända märken i portföljen.
Idag arbetar jag som servicetekniker och en vanlig dag innebär att planera uppdrag tillsammans med kunder och utföra reparationer och service direkt på deras arbetsplatser. Det jag uppskattar mest är den goda arbetsmiljön, den starka gemenskapen och möjligheten till personlig utveckling inom mitt område. Här hjälps vi åt och har en bra stämning i hela koncernen, något som gör att vi kan hålla en hög servicenivå varje dag.
Under min tid här har jag utvecklats mycket som mekaniker, tack vare både interna utbildningar och utbildning direkt hos tillverkarna. En höjdpunkt har varit att få arbeta med Komatsu PC210-11LCE, en helt elektrisk grävmaskin, vilket varit både lärorikt och inspirerande."Profil
Vi står för hög service och skicklighet inom området och som servicetekniker representerar du Söderberg & Haak ute hos våra kunder. Som person är du serviceinriktad och van att arbeta självständigt. Du är lösningsfokuserad, noggrann och tar ansvar för att driva på ditt arbete. Tjänsten innebär variation och mycket resande med servicebil vilket du ser som ett positivt inslag.
Tidigare erfarenhet som mekaniker, gärna inom tung entreprenad
Fordonstekniksutbildning eller likvärdig erfarenhet
Kunskap och erfarenhet av fordonsel, hydraulik och svetsning
Svenska i tal och skift, våra manualer är på engelska så du behöver ha engelsk läsförståelse
B- körkort är ett krav, C-körkort är meriterande
Vi erbjuder
Som servicetekniker hos oss är du en del av ett etablerat företag som erbjuder produkter av bästa kvalitet. Vi har en öppen företagskultur med ett kunnigt, hjälpsamt och engagerat team, där laganda och att ha roligt på jobbet värderas högt. Vi erbjuder bra villkor med kollektivavtal samt en väl genomarbetad introduktion.
Kontakt och ansökan
För frågor om tjänsten kontakta Jonas Karlsson, platschef Staffanstorp på 0736-130150.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Söderberg & Haak grundades 1866 och är i dag en av de största privata aktörerna inom svensk lantbruksmaskin- och entreprenadmaskinhandel. Vi ser oss som ett serviceföretag med uppgift att förse svenska entreprenörer med teknik som gagnar effektivitet och ekonomi. Försäljning, service och reservdelsförsörjning sker genom ett rikstäckande nätverk av interna och externa återförsäljare och servicepartners från Ystad i söder till Kiruna i norr. Våra entreprenadvarumärken är Komatsu, Bomag, Terex Finlay, Terex Ecotec och Metsjö. För mer information om verksamheten besök www.sodhaak.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderberg & Haak Maskin Aktiebolag Jobbnummer
10009565