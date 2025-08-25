Servicetekniker till Speedy Bilservice AB i Nacka
2025-08-25
Har du en passion för bilar och teknik och drömmer om en karriär som fordonstekniker? Då har vi den perfekta möjligheten för dig! Nu söker Speedy Bilservice en servicetekniker till sin anläggning i Nacka.
Arbetsuppgifter Som mekaniker på Speedy Bilservice blir du en viktig del av vårt team och får möjlighet att utvecklas i en miljö som kombinerar teknisk expertis med snabb och personlig service. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Service, reparation och felsökning på personbilar och lätta lastbilar av olika märken.
Försäljning och rådgivning som förbättrar våra kunders bilägande.
Samarbete med kollegor för att leverera tjänster av hög kvalitet och säkerställa nöjda kunder.
Tillsammans strävar vi efter att hålla en hög standard på våra tjänster och stärka vårt framgångsrika team på Speedy Bilservice!
Din profil För att trivas hos Speedy Bilservice ser vi att du har:
Utbildning som fordonstekniker eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av service och reparationer på bilar i en professionell verkstad.
God datorvana och administrativ förmåga.
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska.
Manuellt B-körkort (krav).
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, serviceinriktad och har en positiv inställning. Du trivs med att ta ansvar och tycker om att ha kundkontakt i din vardag.
Ansökan och tillträde Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning och erbjuder individuell lönesättning. Intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. I denna rekrytering samarbetar vi med Starfinder. Vid frågor om tjänsten, kontakta Frida Eriksson på 076 009 65 02 eller Malin Dunder på 076 777 67 62.
Om Speedy Bilservice Speedy Bilservice är en del av Mekonomen, som driver Nordens ledande bilverkstadskedjor. Vi är kända för vårt höga kundbetyg på 4,7 av 5, och vårt fokus ligger på snabb, ärlig och effektiv service. På Speedy Bilservice sätter vi alltid kunden i centrum och strävar efter att leverera service som överträffar deras förväntningar.
Välkommen att bli en del av vårt framgångsrika team! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205) Arbetsplats
Starfinder Kontakt
Frida Eriksson frida.eriksson@starfinder.se 08-502 787 58 Jobbnummer
9473799