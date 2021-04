Servicetekniker till Scania Sverige AB, Region Stockholm Norr - - Scania CV AB - Maskinreparatörsjobb i Sollentuna

Vill du arbeta med den senaste tekniken och världsledande fordon, gillar att lösa problem och ta egna initiativ samt tycker om när ingen dag är den andra lik - då kan vi vara den arbetsgivare du söker?Vi behöver dig som är fingerfärdig och som uppskattar att arbeta praktiskt med både hjärna och händer. Du drivs av att hjälpa våra kunder och se till kundens verksamhet kan fortsätta vara lönsam.Vi kan erbjuda dig en trivsam arbetsmiljö med duktiga kollegor inom reservdelar, verkstad och försäljning. Du får ett team av trevliga, kompetenta kollegor som kan hjälpa dig att växa med uppgifterna och du har goda möjligheter till vidareutbildning samt utveckling inom Scaniaorganisationen.2021-04-13Som servicetekniker arbetar du med att utföra service och reparationer på lastbilar, bussar, släp samt påbyggnationer. Med hjälp av våra reparationsmetoder och program gör du felsökning och reparation av elsystem. Du är en viktig resurs då våra kunder kräver professionell service och noggrannhet.Vem är du?De bästa lastbilarna behöver också de bästa serviceteknikerna. Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning inom tunga fordon eller motsvarande arbetslivserfarenhet av tunga fordon. Vi ser gärna att du har god elkunskap och ett genuint intresse inom området då fordonens system idag är komplexa. Djupare kunskaper inom hydraulik samt certifikat som kylmontör kategori 1 för tunga fordon är mycket meriterande.Som person är du serviceinriktad, ordningsam, självgående och utför reparationer med hög kvalitet. Du trivs i ett högt tempo och värdesätter samarbete med dina arbetskamrater.Du är en van dataanvändare då arbetet i många moment kräver systemförståelse där du kopplar upp dator mot fordonet. Körkortsbehörighet B är ett krav, har du även C- och D-behörighet är det meriterande. För att klara av uppdraget behöver du ha goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.Ytterligare informationVill du veta mer? Kontakta gärna Nicklas Hjälström Servicechef, 010-706 62 44.Din ansökan ska innehålla personligt brev och CV. Urval och intervjuer kan ske under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!Scania Sverige AB är ett bolag inom Scaniakoncernen, och distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden. Scania Sverige ansvarar för ett brett produkt- och tjänsteutbud inklusive försäljning och service via ett återförsäljarnät med 90-talet Scaniaanläggningar och 2 000 medarbetare, varav drygt 600 personer i den egna återförsäljarverksamheten i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kungens Kurva. 2019 registrerade Scania Sverige 6 652 tunga fordon samt 146 Scaniabussar och blev med det marknadsledare på den svenska marknaden med 44,2%.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-13