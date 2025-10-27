Servicetekniker till Örebro BSH Home Appliances
BSH Home Appliances AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Örebro Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Örebro
2025-10-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BSH Home Appliances AB i Örebro
, Nykvarn
, Södertälje
, Östhammar
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du en problemlösare som älskar att förenkla livet för andra? BSH Home Appliances söker en servicetekniker till Örebro med omnejd. Vi är en internationell organisation som gör livet enklare med innovativa hemmalösningar, och vi letar efter dig som kan ge våra kunder den där extra wow-upplevelsen!
Ansvarsområden:
• Felsökning och reparation av hushållsapparater i konsumenternas hem.
• Apparaterna inkluderar diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, ugnar, hällar, fläktar, kaffemaskiner, kylskåp och frysar.
• Förutom reparationer fokusera på att bygga lojalitet och förtroende för våra varumärken samt erbjuda lösningar utöver reparation.
Arbetsflöde:
• Ta emot och slutför reparationer elektroniskt (via iPad).
• Varje reparation är individuellt planerad av vårt tekniska stöd, med delar levererade över natten från vårt centrallager i Jönköping till din servicebil.
• Support finns tillgängligt per telefon för att säkerställa branschledande reparationer och kundnöjdhet.Publiceringsdatum2025-10-27Utbildningsbakgrund
• Få produkt-, system- och konsumentutbildning från vårt dedikerade utbildningsteam. Komplettera med praktisk träning från erfarna tekniker och webbaserade kurser.Kvalifikationer
• Söker en flexibel lagspelare passionerad för kundservice.
• Ingen tidigare erfarenhet krävs (utbildning ges), men bör vara tekniskt kunnig och intresserad av problemlösning.
• Måste ha körkort, behärska svenska och förstå engelska. Elektrisk behörighet eller tidigare erfarenhet är meriterande.Dina personliga egenskaper
• Motiverad med positiv inställning och vilja att lära och växa.
• Starka sociala färdigheter, dedikerad att göra skillnad för kunder och kollegor.
• Strukturerad med höga krav och stolthet i arbetet, samt värdesätter humor.
Varför BSH? Vi är ledande inom hållbara och effektiva lösningar och vi prioriterar alltid kundnöjdhet. Hos oss blomstrar kreativitet och samarbete, och vi strävar alltid efter att erbjuda den bästa konsumentupplevelsen. Vi är stolta över vår inkluderande miljö där alla har möjlighet att utvecklas och göra skillnad.
Är du redo att bli en del av vårt engagerade och öppensinnade team? Gör skillnad idag och förenkla livet för framtida kunder med BSH Home Appliances!
Ansökan: För frågor, kontakta ansvarig chef, Jan-Åke Jonsson, på jan-ake.jonsson@bshg.com
. Vänligen skicka in din ansökan senast den 17 november 2025. Urval sker löpande. Ersättning
Fastlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BSH Home Appliances AB
(org.nr 556201-4182), http://www.bosch-home.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9575643