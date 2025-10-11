Servicetekniker till Norrland Syd
Sportlife M W AB / Installationselektrikerjobb / Sundsvall Visa alla installationselektrikerjobb i Sundsvall
2025-10-11
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sportlife M W AB i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Servicetekniker till Nordic Wellness Norrland Syd
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med över 350 klubbar och ett antal padelanläggningar runt om i landet. Det ger oss unika möjligheter att ständigt utveckla våra klubbar och ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet, personal - och inte minst service. Vi erbjuder ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar, har över 500 000 medlemmar och fortsätter vår starka expansionsresa.
Nu söker vi servicetekniker till vårt team i Norrland Syd som sträcker sig från Sundsvall -Gävle- Kramfors området, där du kommer utgå ifrån Sundsvall. Är du en lösningsorienterad person som gillar ett fysiskt, varierat arbete och vill vara en del av en växande organisation där du gör skillnad varje dag? Då kan detta vara jobbet för dig.
Om rollenSom servicetekniker på Nordic Wellness är du en viktig del av vårt driftteam och arbetar för att våra klubbar ska hålla högsta kvalitet - både i funktion och i känsla. Ditt arbete är hands-on, varierat och innebär allt från att serva träningsmaskiner, åtgärda fel i fastigheter, bygga om ytor till att hantera akuta åtgärder som kräver snabba beslut.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att: Utföra reparationer, felsökningar och enklare byggarbeten Se till att våra maskiner fungerar optimalt och säkert Ta hand om allmän fastighetsservice och underhåll Resa mellan våra klubbar i regionen vid behov Planera, prioritera och följa upp egna arbetsorder
Vem söker vi?Vi letar efter dig som: Har erfarenhet av fastighetsskötsel, bygg eller tekniskt underhåll Är självgående, lösningsfokuserad och van att ta egna initiativ Trivs med ett fysiskt arbete i högt tempo Har god samarbetsförmåga men också gillar att jobba självständigt Är flexibel och kan ta olika uppdrag med kort varsel Har B-körkort
Har du gått fastighetsprogrammet eller liknande teknisk utbildning är det meriterande, men det viktigaste är rätt inställning, engagemang och arbetsmoral.
Vad erbjuder vi? En omväxlande vardag där ingen dag är den andra lik En stark teamkänsla och engagerade kollegor Möjlighet att utvecklas inom företaget i takt med vår tillväxt En inspirerande arbetsmiljö fylld med energi och träningsglädje
Vi erbjuder en tillsvidare anställning som inleds med 6 månaders provanställning, start omgående. Publiceringsdatum2025-10-11Så ansöker du
Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sportlife M W AB
(org.nr 556539-9747), https://nordicwellness.se Arbetsplats
Nordic Wellness Kontakt
Leyla Can leyla.can@nordicwellness.se Jobbnummer
9552194