Servicetekniker till Nordiskt Företag
Asta Agency AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Vi på Asta Agency samarbetar med ett väletablerat nordiskt företag som utvecklar smarta lösningar för detaljhandel och serviceverksamheter. Verksamheten är marknadsledande inom e-handelslogistik för dagligvaruhandeln i Sverige och Norden och har genom åren utvecklat starka partnerskap med både kunder och leverantörer.
Med en stark marknadsposition och lång erfarenhet av att leverera verksamhetskritiska lösningar till några av Nordens största aktörer erbjuder företaget en dynamisk miljö där teknik, service och kundnytta står i centrum. Verksamheten präglas av långsiktiga kundrelationer, hög kompetens och ett tydligt fokus på framtidens handel. Dem erbjuder även omfattande service och support kopplat till sina lösningar.
Vi på Asta Agency samarbetar med företaget i den här rekryteringsprocessen. Det är ett tidsbegränsat konsultuppdrag. Du blir initialt anställd av Asta Agency och arbetar som konsult hos företaget.Om tjänsten
Som servicetekniker arbetar du med dagliga serviceärenden ute hos kund i regionen inom detaljhandel och dagligvarubranschen. Du arbetar med lösningar som effektiviserar såväl butiksdrift som shoppingupplevelse såsom; kontanthantering, betallösningar, vågar, packmaskiner och hämtskåp för e-handel.
Som servicetekniker får du en självständig och kundnära roll där du arbetar med tekniska lösningar. Du hanterar dagliga serviceärenden ute hos kunder med fokus på installation, service och reparation av tekniska lösningar. Rollen innebär stort eget ansvar där du planerar och organiserar dina arbetsdagar, samtidigt som du har stöd av kollegor och en organisation med gedigen erfarenhet. Eftersom företaget har verksamhet i hela landet kan resor till andra regioner förekomma några gånger per år.Dina arbetsuppgifter
Installera och serva tekniska lösningar.
Utföra service- och reparationsarbeten hos kund.
Felsöka tekniska system och funktioner och hantera elektronik- och nätverksrelaterade problem.
Agera professionellt och serviceinriktat i möte med kund.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som trivs i en självständig serviceroll där teknik, problemlösning och kundkontakt är centrala delar av vardagen. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, driver ditt arbete framåt och säkerställer att det du påbörjar också blir slutfört. För att lyckas i rollen är du strukturerad, kommunikativ och trygg i att planera dina dagar på egen hand. Du är lyhörd i mötet med kunder, har lätt för att skapa goda relationer och motiveras av att ge service av hög kvalitet.
Därtill har du:
Gymnasieexamen inom el, mekanik, teknik eller motsvarande område.
Grundläggande kunskaper inom el och teknisk service.
Erfarenhet av nätverk, mjukvara och data.
God datorvana.
B-körkort.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter:
Kunskap inom kylteknik eller erfarenhet av installation och felsökning av tekniska system ute hos kund.
Övrig information
Start: Omgående.
Plats: Stockholm.
Omfattning: Heltid.
Lön: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till alice@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7899971-2051334". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://jobs.astaagency.se
Rehnsgatan 17 (visa karta
)
113 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Asta Agency Jobbnummer
9962198