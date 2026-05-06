Servicetekniker till Nordic Cleanware i Malmö
Roi Rekrytering Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö
2026-05-06
Vill du arbeta praktiskt och självständigt i ett stabilt och familjeägt bolag där du får stor frihet under ansvar, variation i vardagen och möjlighet att utvecklas i din roll?
Nordic Cleanware befinner sig i en spännande tillväxtfas. Med nya kundavtal, ett ökat fokus på service och långsiktiga kundrelationer stärker vi nu vårt serviceteam. Därför söker vi en självgående och tekniskt intresserad Servicetekniker till vårt team i Malmö.
Här får du arbeta nära både kunder och kollegor, ta stort eget ansvar i din vardag och bli en viktig del av ett erfaret och sammansvetsat serviceteam.
Vad innebär rollen?
Som Servicetekniker hos Nordic CleanWare har du en bred och varierad roll där du arbetar ute hos kund med service, felsökning och reparation av städmaskiner. Du ansvarar själv för planering och genomförande av dina uppdrag och har löpande dialog med kunder, kollegor och ibland leverantörer.
Rollen är både operativ och relationsskapande. Du är ofta företagets ansikte utåt och bidrar till att skapa förtroende och långsiktiga samarbeten med våra kunder.
Du utgår från vårt kontor i Fosie, Malmö, och arbetar främst inom Skåne.
Exempel på arbetsuppgifter:
Service, felsökning och reparation av städ- och rengöringsmaskiner
Utföra arbete ute hos kund samt hantera akuta och planerade serviceärenden
Telefonsupport och initial felsökning vid inkommande ärenden
Leverans, installation och driftsättning av nya maskiner samt kundgenomgång
Administration kopplat till serviceuppdrag - tidrapportering, reservdelar och order i affärssystem
Samarbete med kollegor inom service, sälj, affärsutveckling och produkt
Kontakt med leverantörer vid garanti- och teknikfrågor
Vem är du?
Du är en person som trivs med ett praktiskt arbete där ingen dag är den andra lik. Du gillar att felsöka, skruva och hitta lösningar och känner dig trygg i att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare. Du tar ansvar för ditt arbete, är strukturerad och har lätt för att kommunicera med kunder på ett professionellt och tydligt sätt.
Du är nyfiken, lösningsorienterad och har ett genuint tekniskt intresse, både i jobbet och kanske även privat.
För att lyckas i rollen har du:
Teknisk bakgrund eller erfarenhet från liknande teknisk service (exempelvis städmaskiner, vitvaror, storkök, tvätt-/diskmaskiner eller annan teknisk utrustning)
God förmåga att felsöka, både mekaniskt och elektriskt
Grundläggande el-kunskap och förståelse för elscheman
Vana av att arbeta självständigt och ta ansvar för kunduppdrag
God svenska i tal och skrift
Vem är vi och varför jobba här!
I över 40 år har vi varit en pålitlig städgrossist för professionella användare över hela Sverige. Vi levererar städmaterial, maskiner och tillbehör till företag, privatpersoner, offentlig sektor och serviceorganisationer som ställer höga krav på kvalitet och tillgänglighet.
Vi är ett familjeägt bolag som omsätter stabila ca 92 miljoner kronor på ett team av 19 medarbetare med stark sammanhållning, högt förtroende och ett mycket gott arbetsklimat.
Hos oss arbetar du nära beslutsfattarna, får stort inflytande och möjlighet att utvecklas i takt med bolaget. För rätt person finns även alltid utvecklingsmöjligheter.
Läs mer om oss här på vår hemsida
Sök redan idag!
Du är varmt välkommen att ladda upp ditt CV, alternativt söka med din LinkedIn URL.
Urval sker löpande och rollen kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag som är 31e maj 2026.
Vi tar ej emot personliga brev. I stället kommer relevanta kandidater att få svara skriftligt på samma frågor för att säkerställa lika möjligheter.
I den här rekryteringen samarbetar Nordic Cleanware AB med Roi Rekrytering. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Lisa Alsterberg på lisa.alsterberg@roirekrytering.se
Placering: Malmö
Omfattning: 100 %
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248)
Stenyxegatan 25B
)
213 76 MALMÖ Arbetsplats
Nordic Cleanware AB Kontakt
Lisa Alsterberg lisa.alsterberg@roirekrytering.se 0733941505
