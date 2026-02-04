Servicetekniker till NearYou
2026-02-04
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu en erfaren servicetekniker till vår kund i Alingsås/ Vårgårda. Är du en engagerad Servicetekniker som vill vara med och säkerställa att vår produktion fungerar smidigt, effektivt och utan avbrott. Om du har ett tekniskt intresse, erfarenhet av maskinunderhåll och trivs i en händelserik miljö - då kan detta vara din nästa utmaning!
Exempel på arbetsuppgifter:
Som Servicetekniker hos kunden blir du en nyckelperson i deras tekniska team. Du kommer bland annat att arbeta med att:
• Utföra underhåll och reparation av produktionsutrustning och maskiner
• Felsöka tekniska problem och snabbt åtgärda för att minimera driftstopp
• Installera och starta upp ny utrustning och maskiner
• Genomföra förebyggande underhåll för att säkra maskinernas långsiktiga funktion
• Samarbeta tätt med produktionsteamet för att lösa tekniska utmaningar
• Säkerställa att all utrustning följer gällande säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder
Vi söker dig som är lösningsorienterad, noggrann och har ett genuint tekniskt intresse. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, påverka och vara en viktig del av ett företag med framåtanda och höga ambitioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av att arbeta med produktionsutrustning, gärna inom tillverkningsindustrin.
• Teknisk utbildning inom mekanik, automation eller liknande.
• Hanterar svenska obehindrat i tal och skrift
• God teknisk förståelse och förmåga att läsa och förstå tekniska manualer och ritningar.
• Förmåga att arbeta självständigt och systematiskt, samt ta egna initiativ för att lösa problem.
• Körkort och tillgång till bil
Felsökning och reparation av maskiner och utrustning är en stor del av arbetet, så erfarenhet på detta område är mycket meriterande.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
NearYou ska bidra till ett inkluderande samhälle där människor utmanas, har framtidstro och känner sig delaktiga. Utifrån kompetensprövning ger vi alla människor möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort, oavsett etnicitet, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Hos oss gör människor skillnad.
