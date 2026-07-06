Servicetekniker till Mitutoyo!
Needo Recruitment Sthlm AB / Maskinreparatörsjobb / Upplands Väsby Visa alla maskinreparatörsjobb i Upplands Väsby
2026-07-06
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Har du ett starkt tekniskt intresse och trivs med praktiskt arbete ute hos kund? Vill du arbeta med avancerade mätmaskiner där noggrannhet och kvalitet står i centrum? Då kan rollen som Servicetekniker hos Mitutoyo vara rätt för dig!
Om Mitutoyo Scandinavia AB
"Det tydliga och kompromisslösa målet att erbjuda den bästa kvalitetsprodukten och det bästa värdet som finns tillgängligt har drivit Mitutoyo, från dess blygsamma början 1934, till att bli världens ledande leverantör av metrologiutrustning.
Våra produkter används av professionella runt om i världen för att mäta och inspektera komponenter med största precision, vilket säkerställer säkerheten och tillförlitligheten hos de produkter de skapar. På Mitutoyo är vi engagerade i att tillhandahålla innovativa och pålitliga metrologilösningar till våra kunder."
Om tjänsten som Servicetekniker
I rollen som Servicetekniker hos Mitutoyo arbetar du huvudsakligen ute hos kund med installation, kalibrering och förebyggande underhåll av företagets mätmaskiner. Tjänsten innebär att säkerställa att utrustningen håller hög precision och fungerar enligt specifikation i kundens verksamhet.
Arbetet är till största delen fältbaserat och innebär resor inom Sverige och Norge. Du ansvarar för att planera, genomföra och slutföra dina uppdrag, ofta över flera dagar per installation. Rollen innebär nära kontakt med kund i kombination med stöd från servicekoordinator och interna tekniska funktioner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra installation, kalibrering och förebyggande underhåll av mätmaskiner ute hos kund.
Mäta upp och analysera maskiners status samt justera enligt teknisk specifikation.
Genomföra reparationer och återställning av utrustning vid behov.
Ta fram och leverera mät- och serviceprotokoll efter avslutat uppdrag.
Genomföra uppdrag självständigt från start till färdig leverans i nära dialog med kund.
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet från en teknisk roll samt ett stort tekniskt intresse och god mekanisk förståelse. Du har en relevant teknisk utbildning, minst på gymnasienivå, och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift. Tjänsten förutsätter även att du har B-körkort.
För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående och trivs med att planera och driva ditt arbete framåt på egen hand. Du är noggrann och kvalitetsmedveten med ett stort tekniskt intresse och en vilja att förstå hur tekniken fungerar. Eftersom du arbetar nära kunder är du serviceinriktad, kommunikativ och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Viktigt för tjänsten är:
Några års erfarenhet från en teknisk roll samt ett stort tekniskt intresse och god mekanisk förståelse.
Relevant teknisk utbildning på minst gymnasienivå.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av mätteknik.
Bakgrund inom tillverkande industri eller verkstadsindustri.
Tidigare arbete som resande servicetekniker.
Erfarenhet av installation, underhåll eller service av teknisk utrustning.
Vana av arbete i CRM-system, gärna Salesforce.
Mitutoyos erbjudande
Hos Mitutoyo Scandinavia AB blir du en del av ett världsledande bolag med stark kultur och långsiktigt fokus. Här erbjuds du en roll i en organisation som värnar om sina medarbetare och satsar på både utveckling och en hållbar arbetsmiljö. Kulturen präglas av samarbete, prestigelöshet och stabilitet där många väljer att stanna länge.
Övrigt
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Placering: Något av kontoren i Upplands Väsby, Värnamo eller Alingsås.
Lön: Enligt överenskommelse.
Finner du tjänsten som Servicetekniker hos Mitutoyo intressant? Skicka in din ansökan idag, vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884)
Släntvägen 6 (visa karta
)
194 61 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mitutoyo Scandinavia AB Kontakt
Search Associate
Frida Sandberg frida.sandberg@needo.se Jobbnummer
9993508