Servicetekniker till maskintillverkare i Malmö - Poolia Sverige AB

Poolia Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö2021-04-11Nu söker vi ytterligare en servicetekniker till vårt fantastiska team i Malmö. Är du en socialt säker tekniker som har förmågan att kombinera teknisk problemlösning med service av högsta klass? Tilltalas du av att arbeta på ett framgångsrikt, växande företag med egenutvecklade maskiner där konstruktion, produktion och serviceorganisation finns under samma tak? Då kan arbetet som servicetekniker på Ettiketto vara något för dig!2021-04-11Som servicetekniker hos oss kommer du bli en del av vårt duktiga Serviceteam. Tillsammans ansvarar ni för driftsättning, underhåll och service av våra egenutvecklade etiketteringsmaskiner och tillhörande utrustning för print. Arbetet är i hög grad praktiskt och självständigt.Du utgår från våra lokaler i Malmö där du arbetar med allt från kvalitetssäkring av våra nytillverkade maskiner till service av de maskiner som finns ute hos våra kunder på en global marknad. Då vi precis har anställt en senior tekniker med erfarenhet av att resa globalt är vi nyfiken både på dig som är erfaren - men även dig som är mer i början av din karriär. För rätt person finns det möjlighet att växa in i rollen på vår verkstad innan det är dags att ta sig an kunderna som resande tekniker.Vem är du?Att arbeta som servicetekniker är en spännande utmaning som kräver tekniskt kunnande kombinerat med en hög grad av servicekänsla och kundorientering. Du blir inte bara kundens tekniska stöd utan även vårt ansikte utåt.För att lyckas i rollen krävs en dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kvalificerad, teknisk felsökning och problemlösning. I våra maskiner samverkar mekanik, el, elektronik och automation och som servicetekniker arbetar du med alla dess teknikområden i samverkan. Du har en relevant arbetslivserfarenhet och tilltalas av livet som resande tekniker. Vi tror att du har någon typ av teknisk utbildning (minst gymnasium) men allra viktigast är din reella kompetens inom området.Som person är du flexibel, nyfiken och självgående. Du har kundens behov i fokus och kan prestera även i pressade situationer. Du tilltalas i att arbeta hos en helhetsleverantör i nära samarbete med konstruktions-, produktions- och försäljningsavdelningen. Din privata situation möjliggör för dig att på sikt resa i tjänsten och givetvis har du körkort. Du har lätt för att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift och behärskar du ytterligare språk är detta meriterande.Om verksamhetenEttiketto är ett av Sveriges största etikettryckerier. Vi arbetar med allt från stora, välkända varumärken till små snabbväxande entreprenörsföretag. Vi är den enda helhetsleverantören i Sverige som kan erbjuda både självhäftande etiketter och egenutvecklade etiketteringssystem. Företaget, som har sina rötter från 1950-talet, har ca 110 medarbetare och omsätter ca 280 Mkr.Vi har huvudkontoret i Malmö och det är också där vi tillverkar våra etiketteringsmaskiner.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Poolia Sverige AB5683555