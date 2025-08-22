Servicetekniker till Maskinia
Verktygsmaskinoperatörsjobb / Stockholm
2025-08-22
Är du en engagerad och tekniskt intresserad person som gillar att arbeta med service och lösningar? Hos våran kund får du möjlighet att bli en del av ett dynamiskt team där du får ta ett stort ansvar och utvecklas inom ditt yrkesområde.Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
I rollen som servicetekniker kommer du att vara en viktig del av vårt team och arbeta med att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga service. Du kommer att ha ett varierande arbete där du får möjlighet att både arbeta självständigt och samarbeta nära med dina kollegor för att uppnå gemensamma mål.
Dina arbetsuppgifter kommer primärt att inkludera:
• Utföra service och reparationer på maskiner och utrustning.
• Felsökning och problemlösning vid tekniska utmaningar.
• Kundbemötande vid servicebesök och över telefon.
• Dokumentera och rapportera utförda arbeten samt materialförbrukning.
• Samverka med kundmottagare och platschef för att planera och fördela arbetsuppgifter.
• Ansvara för underhåll och säkerställa att maskiner är i gott skick.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet som servicetekniker eller har arbetat inom liknande tekniska roller.
• Är lösningsorienterad och har god förmåga att felsöka och åtgärda tekniska problem.
• Har ett genuint intresse för teknik och maskiner.
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
• Har god kommunikativ förmåga och kan ge professionell service till kunder.
Formella krav:
• B-Körkort (manuellt)
• Erfarenhet av tekniskt arbete, gärna inom maskinservice eller liknande.
• Meriterande med BE-Körkort och Truckkort.
• Du talar och skriver obehindrat på svenska.
Vad vi erbjuder
Aura personal är ett familjärt företag med marknadsledande produkter och goda utvecklingsmöjligheter. Här får du möjlighet att växa både inom din nuvarande roll och i framtiden inom företaget. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där teamarbete och individuell utveckling är i fokus.
Skicka in din ansökan redan idag - rekryteringen sker löpande! Ersättning
