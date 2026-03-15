Servicetekniker till Marstrands Varv
Marstrands Varv AB / Maskinreparatörsjobb / Kungälv Visa alla maskinreparatörsjobb i Kungälv
2026-03-15
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marstrands Varv AB i Kungälv
Bli en del av vår skärgårdsfamilj!
Vi på Marstrands Varv letar efter en servicetekniker som brinner för både havet och hantverket. I vår vardag sysslar vi med service och reparationer av både båt och motor, provkörningar, leveranser av båtar och andra uppdrag som hör till vår dynamiska varvsverksamhet. Vi tror på att rätt inställning är nyckeln och erbjuder en arbetsplats med både utmaningar och gemenskap.
Vi värdesätter flexibilitet - i vår bransch varierar tempot. Ibland är det högt tryck med längre dagar, ibland lugnare perioder. Vi anpassar oss efter säsongerna, och du får en omväxlande vardag vid havet.
Vi erbjuder:
En naturskön arbetsplats med varierade uppgifter och stor frihet.
Utvecklingsmöjligheter inom hela det marina hantverket.
Et sammansvetsat team som stöttar varandra.
B-körkort är ett krav, BE-körkort och truckkort är meriterande.
Erfarenhet av mekanik, plastning, målningsarbete samt elektronik och elarbeten är meriterande.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Är du redo för nya horisonter? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att få med dig ombord!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: filip@marstrandsvarv.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marstrands Varv AB
(org.nr 556967-4905)
Hedvigsholmsgatan 31
)
442 66 MARSTRAND
För detta jobb krävs körkort.
9798099