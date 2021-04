Servicetekniker till Marioff - ledande leverantör av brandskydds - Framtiden i Sverige AB - Elektronikjobb i Stockholm

Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-02Har du tidigare erfarenhet som Brandskyddstekniker alt. Servicetekniker eller liknande befattning inom industrin? Har du ett riktigt GO i ditt arbete och gillar att jobba med händerna? Då kan detta va en tjänst för dig! Urval sker löpande.2021-04-02Som Servicetekniker hos Marioff kommer du att jobba i flertalet projekt i veckan, stora som små. Du kommer att få handledning utav en senior tekniker för att på bästa sätt kunna komma in i bolagets rutiner och produktsortiment. Projekt du kommer att jobba i kan förekomma över hela Sverige så det ställs krav på att du har möjlighet att resa i ditt arbete samt vid vissa tillfällen övernatta om så krävs. Ditt arbete präglas utav frihet under ansvar och du planerar och sköter stora delar av arbetet själv tillsammans med projektorganisationen.Utöver detta kommer du att:Några gånger i månaden befinna dig på kontoret för att hämta material eller maskiner från lagretJobba tight med projektavdelning och andra serviceteknikerArbeta med installation, montering, felsökning, reparation och underhållMarioff är världens största utvecklare och innovatör inom släcksystem och levererar deras produkter idag världen över. Idag designar dom HI-FOG som har förmågan att släcka och alternativt kontrollera en brand med högtrycksvattendimma, som använder betydligt mindre vatten än klassiska sprinklersystem. HI-FOG kan även användas på både land och till sjöss. Du kommer att tillhöra Service & Installationsavdelningen och jobba tätt med projektavdelningen som idag består utav konstruktörer, projektledare samt koordinator. Projektavdelningen förlägger arbetet till teknikerna och tekniker planerar sina jobb och rutter med projektorganisationen. Som tekniker kommer du få din egna bil och du utgår både från hemmet och deras kontor i Kista.För att vara kvalificerad för denna bör du ha:1-2 års erfarenhet som tekniker från arbete med brandlarm, sprinkler, eller motsvarande industriGoda kunskaper inom elKörkortMycket bra kunskaper i Svenska och engelskaMeriterande:Relevant utbildning inom brandsäkerhet, sprinkler eller processindustriMångårig erfarenhet inom områdetKunskaper inom högtrycksvattendimmaPersonliga egenskaper och beteenden:Social / FramåtLyhördPrestigelösHandlingskraftigSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera talanger, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Ort: Stockholm samt över hela SverigeOmfattning: Heltid, 8-17 alt. 7-16 beroende på projektbeläggningStart: Enligt ök.Urval sker löpande och annonsen kommer vara publicerad tills dess att tjänsten är tillsatt. Ansök idag för att vara med i processen!Kontaktperson(er)Fredrik SvelanderSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671041