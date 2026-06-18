Servicetekniker till Lidan Marine
Professionals Nord Skaraborg AB / Maskinreparatörsjobb / Lidköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Lidköping
2026-06-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Skaraborg AB i Lidköping
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt nyfiken servicetekniker som vill ta nästa steg i karriären och utvecklas inom avancerade system, internationella projekt och modern styrteknik?
Då kan det här vara rätt möjlighet för dig. Hos Lidan Marine arbetar du i en teknikintensiv miljö där du får arbeta praktiskt, resa vid behov och vara en viktig del i utvecklingen av utrustning som används både i Sverige och runt om i världen.
Lidan Marine utvecklar och tillverkar kundanpassade vinsch- och hanteringssystem för fartyg, plattformar och industrimiljöer. Vi arbetar även med landbaserade installationer, bland annat lyftutrustning för dammanläggningar. Våra system kombinerar elektriska installationer med hydraulik, mekanik och PLC-baserad styrning – och du kommer att få arbeta med lösningar som är både tekniskt avancerade och affärskritiska för våra kunder.
Läs mer om oss på www.lidanmarine.com
Om rollen
Som servicetekniker hos oss får du ett varierande och utvecklande arbete där ingen dag är den andra lik. Du arbetar med service, underhåll, felsökning, installation och driftsättning av våra system. Rollen är bred och kombinerar kunskap inom el, mekanik och hydraulik.
En stor del av arbetet utförs ute hos kund, där du möter både svenska och internationella kunder. I vissa uppdrag ingår verifiering av system, arbete i pågående projekt samt medverkan vid uppgraderingar och modifieringar av redan levererad utrustning.
Du kommer att ingå i ett erfaret serviceteam med bred kompetens inom el, mekanik och hydraulik. Du står alltså aldrig ensam vid komplexa frågor, utan har alltid stöd av kollegor med olika specialistkunskaper samt en underhållskoordinator som planerar uppdragen tillsammans med dig.
Resor förekommer och varierar över året, men planeras i god tid och anpassas efter både projekt och individ. För dig som uppskattar internationella inslag innebär rollen möjligheten att besöka nya miljöer, lära känna olika kulturer och få värdefull erfarenhet från globala projekt.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av tekniskt servicearbete inom industri, maskin eller liknande och som vill utvecklas vidare i en bred och varierande roll.
Du har en grundläggande teknisk förståelse, gärna inom el, mekanik eller hydraulik, samt erfarenhet av felsökning och praktiskt arbete. Du behöver inte kunna allt från start, det viktigaste är din nyfikenhet och vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Det är meriterande om du har erfarenhet av flera teknikområden, men inget krav. Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling, bland annat inom PLC och styrsystem, för dig som vill växa inom området.
Du är lösningsorienterad, nyfiken och ansvarstagande. Du trivs i kundnära situationer, uppskattar varierande arbetsuppgifter och gillar att kombinera praktiskt arbete med problemlösning. I teamet bidrar du med en positiv inställning och god samarbetsförmåga.
Övriga kvalifikationer:
Relevant teknisk utbildning inhämtad inom exempelvis el, mekanik eller automation
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Godkänd säkerhetsprövning (krav för tjänsten)
Känner du att du inte uppfyller alla krav men ändå tror att rollen passar dig? Sök ändå – vi värdesätter rätt inställning och viljan att utvecklas!
Vi erbjuder
Hos Lidan Marine blir du en del av ett företag där kvalitet och kundfokus alltid står i centrum, samtidigt som vi värnar om en god arbetsmiljö präglad av samarbete och trivsel.
Vi erbjuder dig:
En heltidstjänst med tillsvidareanställning
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom utbildningar
Goda möjligheter att utvecklas i en spännande bransch med internationella projekt
Chansen att resa och delta i uppdrag utomlands
Ett varmt och hjälpsamt arbetsklimat där vi stöttar varandra och firar framgångar
Stämmer ovanstående information in på dig? Välkommen med din ansökan till Lidan Marine som står inför en spännande och expansiv fas. I rollen som servicetekniker får du stor möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling. Här har du chansen att bli en del av ett starkt team där arbetsmiljön präglas av samarbete, engagemang och ständig utveckling.Publiceringsdatum2026-06-18Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information, kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12.
Observera att rekryteringsprocessen pausas under sommaren och återupptas måndag vecka 33. Då vi inte tar emot ansökningar via mejl ber vi dig att söka via annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031)
531 60 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lidan Marine AB Kontakt
VD
Staffan Arkelöv Staffan.arkelov@pn.se +46703777712 Jobbnummer
9969285