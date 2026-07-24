Servicetekniker till ledande tvätteriverksamhet
Happy Group AB / Maskinreparatörsjobb / Håbo Visa alla maskinreparatörsjobb i Håbo
2026-07-24
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Har du erfarenhet som servicetekniker inom tvätteribranschen och trivs med att lösa tekniska problem? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en servicetekniker till en etablerad aktör inom industriell tvätt och textilservice. Företaget levererar tvätt- och textillösningar till både företag och privatpersoner och arbetar med modern tvätteriutrustning där hög driftsäkerhet är avgörande.
I rollen ansvarar du för service, felsökning, reparation och förebyggande underhåll av tvätteriets maskinpark. Du arbetar med både mekanik och el och har en viktig roll i att säkerställa att produktionen fungerar effektivt.
Vi söker dig som har arbetat med liknande arbetsuppgifter inom tvätteribranschen och känner dig bekväm med att självständigt felsöka och reparera industriell tvättutrustning.Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Minst ett års erfarenhet som servicetekniker inom tvätteribranschen.
Erfarenhet av service och underhåll av industriella tvättmaskiner, torktumlare, manglar eller annan tvätteriutrustning.
Goda kunskaper inom mekanik och el.
Erfarenhet av att läsa och arbeta efter elscheman.
Erfarenhet av felsökning och reparation av maskiner och produktionsutrustning.
B-körkort.
Det är meriterande om du har arbetat hos exempelvis Elis, Berendsen, Textilia, CWS eller annan industriell tvätteriverksamhet.
Erfarenhet av PLC, pneumatik eller hydraulik är också meriterande.Dina arbetsuppgifter
Felsöka och reparera tvätteriets maskiner och utrustning.
Utföra förebyggande underhåll enligt serviceplan.
Läsa och följa elscheman samt teknisk dokumentation.
Byta och reparera mekaniska och elektriska komponenter.
Säkerställa hög driftsäkerhet i produktionen.
Medverka vid installation och driftsättning av ny utrustning.
Dokumentera utfört arbete och föreslå förbättringar.
Företaget erbjuder
En långsiktig anställning hos ett stabilt och väletablerat företag.
Moderna lokaler och välutrustad maskinpark.
Möjlighet att utvecklas inom avancerad serviceteknik.
Kompetenta kollegor och korta beslutsvägar.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Happy Group AB
(org.nr 559151-9458), https://prostaffing.se/jobb/servicetekniker10982
746 50 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ProStaffing Jobbnummer
10010890