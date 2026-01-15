Servicetekniker till långsiktig tjänst
OIO Väst AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Göteborg
2026-01-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där teknik, service och kundfokus möts? Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad Servicetekniker som vill bidra till att bolagets kunder får den bästa möjliga upplevelsen genom en grym service och välfungerande enheter.
Om tjänstenSom Servicetekniker är du en del av vårt dedikerade Service-team och rapporterar till Teamledare för Service. Du ansvarar för att hantera inkommande reparationsärenden och tekniska frågor från våra kunder, med målet att leverera snabba och professionella lösningar enligt överenskomna servicenivåer (SLA). Du kommer primärt att reparera och felsöka handhållna enheter likt scanners och etikettskrivare, för att därefter förbereda färdiga enheter för utskick till kund.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Registrera inkommande reparationsärenden i vårt affärssystem.
Bedöma och rekommendera lämpliga serviceåtgärder för IT-utrustning.
Upprätta och skicka kostnadsförslag och offerter till kund.
Hålla kunder kontinuerligt informerade om status i serviceprocessen.
Föra löpande dialog med kunder och leverantörer (exempelvis Zebra, Honeywell och Datalogic).
Logga samtliga ärenden och kundkommunikation i vårt ärendehanteringssystem.
Avtalsreparationer och utbytespoolsärenden har högsta prioritet och ska hanteras med precision och snabbhet enligt gällande avtal.
Vi söker dig somÄr tekniskt kunnig, lösningsorienterad och tidigare arbetat i en roll där du haft hårdvaruservice som en del av din vardag. Du har ett strukturerat arbetssätt, är noggrann i din dokumentation och har lätt för att kommunicera med interna kollegor, kunder och leverantörer. Vi ser gärna att du besitter ledaregenskaper och tycker att arbetsledning är lite extra kul.
Har god förståelse för hårdvara och IT-utrustning.
Har god systemvana och förmåga att arbeta i flera system parallellt.
Stark kommunikativ förmåga och goda sociala färdigheter.
En vilja att bidra till teamets utveckling och kundernas upplevelse.
Som person söker vi dig som är:
Lösningsorienterad och förändringsdriven.
Strukturerad och noggrann.
Prestigelös och samarbetande.
Kommunikativ och relationsskapande.
Självständig med god prioriteringsförmåga.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och hänsyn till max 1 månads uppsägningstid. Uppdraget löper inledningsvis under 6 månader och övergår därefter till anställning hos kundbolaget förutsatt att båda parter är nöjda med samarbetet.
Placering: Mölndal
Arbetstider: 07:00-16:00
Start: Omgående - max 1 månads uppsägningstid
Lön: Fast lön
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9685449