Servicetekniker till kund i Strängnäs!
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker till vår kund i Strängnäs arbetar du med service, underhåll och reparation av personbilar för att säkerställa funktion, säkerhet och hög kvalitet. Du arbetar i en verkstadsmiljö tillsammans med kollegor och administrativ personal där noggrannhet, tydlig dokumentation och problemlösning är centralt. Rollen innefattar felsökning, serviceåtgärder, komponentbyten, provkörningar och verifiering av genomförda åtgärder samt kontakt med kund vid behov.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra service, underhåll och reparationer enligt tillverkarens anvisningar och verkstadens rutiner
Genomföra diagnostik med diagnosverktyg, läsa felkoder och föreslå lämpliga åtgärder
Byta komponenter och utföra felsökning på motor, broms, styrning, upphängning och fordonsel
Utföra provkörningar och funktionstester för att verifiera att arbeten är korrekt utförda
Dokumentera utfört arbete i verkstadssystemet och rapportera avvikelser eller behov av ytterligare åtgärder
Samarbeta med kollegor för att planera arbetsflöden, prioritera uppdrag och säkerställa leveranstider
Säkerställa ordning och säkerhet i arbetsområdet samt följa rutiner för arbetsmiljö och miljöhanteringKvalifikationer
Utbildning inom fordonsmekanik eller motsvarande praktisk erfarenhet från verkstad är meriterande
Erfarenhet av service, felsökning och reparation av personbilar är önskvärt
God vana vid diagnosverktyg och elektroniska styrsystem
God datorvana för dokumentation i administrativa system
Förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift
Noggrann, säkerhetsmedveten och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga
Körkort B (manuell) krävs
Vad vi erbjuder
Arbete i en modern verkstad i Strängnäs med engagerade kollegor och strukturerade rutiner
Möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning inom fordonsområdet
Marknadsmässig lön och anställningsvillkor enligt överenskommelse eller kollektivavtal
En inkluderande och säker arbetsplats där kvalitet och kundnöjdhet värderas högtSå ansöker du
Vi behandlar ansökningar löpande. Skicka din ansökan och CV redan idag - varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7393834-1903694". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
645 45 STRÄNGNÄS Arbetsplats
