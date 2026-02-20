Servicetekniker Till Kone, Örebro
2026-02-20
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
, Ludvika
Vill du bli en del av ett internationellt företag som är marknadsledande inom hiss- och rulltrappslösningar?
Har du ett stort intresse för el och teknik, trivs i varierande miljöer och är redo för nästa steg i karriären? Då kan rollen som servicetekniker på KONE Örebro vara helt rätt för dig!
OM TJÄNSTEN
På KONE ligger vi i framkant tack vare våra medarbetare och vår innovativa teknik. Vi tror på att utveckla våra anställda för att tillsammans bygga framtidens hållbara städer.
Vi söker nu dig som är teknik- och elintresserad och som vill arbeta med service av våra hissar i Örebro med omnejd. Du kommer att vara ansvarig för att hissarna är säkra och tillförlitliga genom att utföra regelbunden service och felsökning. Att bygga och behålla goda kundrelationer är en viktig del av din roll, då du är kundens första kontakt och expert inom området.
KUNSKAP, UTBILDNING OCH ERFARENHET
För att lyckas i rollen behöver du ha:
En avslutad gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot el och/eller elektronik
God verktygsvana
Grundläggande elkunskaper
Cirka 3-5 års arbetslivserfarenhet
Några års erfarenhet av service och/eller underhåll
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt god förståelse för engelska
B-körkort
Det är meriterande om du har elkunskaper, antingen genom utbildning eller arbetslivserfarenhet, samt erfarenhet av felsökning inom elektronik.
Självklart ser vi till att du får den utbildning som behövs för att lyckas i rollen.
OM DIG
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är ansvarstagande och har ett genuint teknikintresse. Du arbetar lika bra självständigt som i team, är initiativtagande, kommunikativ och har förmåga att hitta lösningar på tekniska problem.
VI ERBJUDER
En roll med frihet under ansvar och möjlighet att själv planera dina dagar
Tillgång till servicebil och utgångspunkt från din bostad
Arbetstid 07.00-16.00, med beredskap enligt schema
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tillgång till vår förmånsportal
Möjlighet att utvecklas inom ett globalt och innovativt företag både nationellt och internationellt
OM KONE
På KONE utformar vi framtidens städer. Som ett av världens ledande företag inom hissar och rulltrappor hjälper vi två miljarder människor varje dag att förflytta sig säkert, smidigt och sömlöst genom smarta och hållbara byggnader och stadsmiljöer. Tillsammans med våra partners och kunder förbättrar vi människors rörelseflöden. Vi levererar hissar och rulltrappor samt moderniserings- och underhållslösningar som skapar mervärde under hela byggnadens livscykel. Med energieffektiva lösningar och tjänster bidrar vi till omställningen mot en mer hållbar framtid. År 2024 hade KONE en omsättning på 11,1 miljarder euro och över 60 000 anställda i nära 70 länder. KONEs B-aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd. i Finland.
SÅ ANSÖKER DU
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta distriktschef Veronica Byström på veronica.bystrom@kone.com
