Servicetekniker till Komfovent AB
Bravura Sverige AB / Elektrikerjobb / Partille Visa alla elektrikerjobb i Partille
2026-07-21
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Vill du ha ett varierat tekniskt arbete där du kombinerar felsökning, kundkontakt och problemlösning både ute på fält och via support? Trivs du i en roll där du får ta stort ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en viktig del av ett sammansvetsat team? Då kan Komfovent vara rätt för dig.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Komfovent AB.Om företaget
Komfovent AB utvecklar och levererar energieffektiva ventilationssystem som skapar ett hållbart och sunt inomhusklimat. Företaget är en ledande aktör inom ventilationslösningar med produkter som används i allt från kontor och industrimiljöer till bostäder. I Sverige är Komfovent ett renodlat sälj- och servicebolag där produktionen sker i Litauen.
Teamet i Göteborg arbetar nära både fabrikens serviceorganisation och kunder runt om i landet. Här är samarbete och trivsel viktiga delar av kulturen, de anordnar regelbundet gemensamma aktiviteter såsom kickoffer. Du blir en del av ett hjälpsamt team som gärna delar kunskap och stöttar varandra i vardagen.Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker arbetar du med felsökning, service och support av ventilationsaggregat med integrerade styrsystem. Du hanterar inkommande ärenden via telefon, mail och ärendehanteringssystemet och stöttar kunder i frågor som rör inkoppling, inställningar, styrfunktioner och felsökning. Arbetet innebär att tolka elscheman, analysera loggar, läsa protokoll (t.ex. Modbus/Bacnet) och vid behov koppla upp dig mot kundens system för fjärrdiagnos.
När problemen kräver ett fysiskt besök åker du ut och felsöker på plats, byter komponenter och verifierar funktion. Du dokumenterar utförda åtgärder direkt i systemet och ansvarar för dina ärenden från start till avslut, inklusive garanti- och reklamationshantering. Rollen innebär också nära kontakt med fabriken i Litauen vid mer avancerade styrproblem samt visst arbete med försäljning av reservdelar.
Arbetet är fördelat mellan support och fältarbete med fler utryckningar under vintern. Miljöerna varierar, allt från byggarbetsplatser till privata bostäder, vilket kräver teknisk trygghet och god kommunikation med olika typer av kunder.
Tekniskt stöd via telefon, mail och fjärruppkoppling
Felsökning i styrsystem, loggar och kommunikationsprotokoll
Komponentbyten och servicearbete ute hos kund
Hantering av service-, garanti- och reklamationsärenden
Samarbete med fabriken kring avancerade tekniska frågor
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Kunskap inom styr- och reglerteknik
Erfarenhet som elektriker, ventilationstekniker eller kyltekniker är meriterande
B-körkort
Flytande kunskaper i svenska i tal och skrift, goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att trivas i rollen behöver du vara lugn, stabil och kundorienterad. Du möter allt från elektriker på byggarbetsplatser till privatpersoner i deras hem, vilket kräver att du kan anpassa ditt bemötande och hålla en saklig ton även när kunden är stressad.
Du har lätt för att skapa struktur, äger dina ärenden och följer upp tills kunden är nöjd. Nyfikenhet och vilja att förstå tekniken på djupet är viktigt, liksom att du uppskattar problemlösning och att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Partille Lön: Enligt överenskommelse
För de kandidater som går vidare i processen kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7435773-2108928". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10007944