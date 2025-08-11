Servicetekniker till HydraSpecma!
Vill du arbeta i ett sammansvetsat team där teknik möter kundnytta? Vi söker en glad och kundfokuserad servicetekniker till HydraSpecma i Örnsköldsvik!
Som Servicetekniker hos HydraSpecma blir du del av ett sammansvetsat team där du, tillsammans med dina kollegor, har en nyckelroll i verksamhetens flöde.
Som del i ett kunnigt och hjälpsamt team kommer du att arbeta hands-on med installationer, underhåll och modifieringar av hydrauliska system, samtidigt som du bygger goda kundrelationer och identifierar nya affärsmöjligheter. Här kombinerar du teknisk kompetens med servicekänsla - där varje dag ser olika ut, men med samma mål: nöjda kunder och hög kvalitet.
I rollen kommer du att ansvara för att planera, genomföra och följa upp serviceuppdrag, underhåll och projekt både in house och ute på fält.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utföra installationer, modifieringar av hydrauliska system eller andra MRO jobb.
• Planera, genomföra och följa upp service, underhållsjobb och projekt inom ditt ansvarsområde.
• Aktivt bidra till försäljning och kundutveckling.
• Säkerställa att installationer/modifieringar uppfyller krav inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet och certifieringar.
• Samarbeta nära med interna team för att stärka HydraSpecmas varumärke.
• Vid behov hjälpa till inom lager, produktion eller lokal butik.
Då kundområdet är brett bör du vara flexibel för fältarbete som kan innebära resor med kort varsel och övernattningar.
DETTA SÖKER VI
I denna roll tror vi starkt på dina personliga egenskaper och viljan att lära dig. I grunden tror vi att du har ett tekniskt intresse och/eller erfarenhet av praktiskt arbete - där vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss.
Som person är du en nyfiken, jordnära och engagerad problemlösare med stort kundfokus. Du är positiv och bidrar till ett gott arbetsklimat där du ser möjligheter snarare än hinder. Med affärsdriv och ett öga för helhetslösningar kommer du gärna med initiativ och idéer för att bidra med förbättringar och du trivs i ett team där samarbete står i fokus, samtidigt som du också är bekväm med att arbeta självständigt.
Krav för tjänsten
• Relevant teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet/bakgrund som anses likvärdigt.
• B-körkort.
• Språkkunskaper i svenska och engelska.
Erfarenhet av arbete med hydraulik, pneumatik och/eller styrsystem och elektronik är meriterande. Även tidigare erfarenhet av MRO-arbete, försäljning eller arbete i anläggningsmiljö.
Är det dig vi söker eller vet du någon som skulle passa? Ansök eller tipsa oss redan idag!
Hos HydraSpecma erbjuds du en spännande roll med goda utvecklingsmöjligheter, kompetenta kollegor med en positiv laganda och en varierad arbetsvardag hos ett bolag med en stark bolagskultur där en familjär känsla är kärnan i verksamheten och där varje individ är en viktig del i både personlig och kollektiv framgång.
Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Elin Eklund på 070-25 44 637 eller elin.eklund@studentconsulting.com
. Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidat.
Vi ser fram emot att träffa dig!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com
