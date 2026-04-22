Servicetekniker till Halland
2026-04-22
Har du ett tekniskt intresse och brinner för att lösa problem? Värdesätter du kundkontakt och hög servicenivå? Vi söker nu en servicetekniker med inriktning manuella och automatiska truckar till Halland, med placering i Falkenberg.
Om tjänsten
Som servicetekniker på Toyota Material Handling Sweden är hög servicestandard och punktlighet viktiga ledord. Du ska se till att våra kunder alltid har en väl fungerande truckpark och att kundernas oplanerade stillestånd alltid tas om hand snabbt och effektivt.
Du arbetar självständigt och ansvarar för din egen planering och hur du löser dina uppdrag. Samtidigt är du en del av ett engagerat team där vi hjälper och stöttar varandra vid behov och under arbetstoppar. Vi erbjuder ett självständigt och varierat arbete med frihet att planera dina dagar. Fokus ligger alltid på nöjda kunder - men rollen ger också den flexibilitet som gör det enklare att få vardagen att gå ihop. Här får du ett aktivt och varierat jobb. Tunga lyft kan förekomma, men du har alltid tillgång till hjälpmedel - och framför allt ett team som hjälps åt.
Vi söker dig som:
Har en teknisk kompetens genom utbildning, arbetserfarenhet eller genom eget intresse.
Ser tekniska problem som en rolig och spännande utmaning
Kan kombinera fysiskt arbete med administrativa uppgifter
Har förmågan att strukturera och prioritera dina arbetsuppgifter samt att se till att dessa utförs väl
Är en engagerad och intresserad teammedlem som värdesätter samarbete
Med ditt sätt att kommunicera skapar tydlighet och ett positivt och professionellt intryck hos våra kunder
Har kunskap om hur man använder datorer för administrativa uppgifter, dokumenthantering och kommunikation
Har B-körkort
Det är meriterande om du har:
YH-utbildning för servicetekniker
Erfarenhet av servicearbete inom liknande bransch
Erfarenhet av automation
Kunskap om hydraulik, fordons-el och mekanik
Hanterar engelska, eftersom vi har dokumentation som kan vara på engelska
Forskning har visat att kvinnor och vissa minoriteter är mindre benägna att söka jobb om de inte uppfyller samtliga kvalifikationskrav. Om du är intresserad av den här rollen och besitter de flesta av de färdigheter vi söker, uppmanar vi dig att skicka in din ansökan!
Om oss
Vi är Sveriges ledande leverantör inom materialhantering! Hos oss på Toyota Material Handling Sweden erbjuder vi en omfattande portfölj av manuella och automatiserade truckar samt tjänster, inklusive service, reservdelsförsörjning, uthyrning, rådgivning och förarutbildning. Med innovativa lösningar och cirka 600 dedikerade medarbetare, strävar vi efter säkrare och effektivare materialhantering. Vi är ett sälj- och servicebolag inom en global koncern.
Toyota Material Handling är en dynamisk arbetsplats där vi kontinuerligt strävar efter förbättring. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare. Vår företagskultur sätter människan i fokus, varje individ är värdefull och vi arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Vi är certifierade enligt Great Place To Work. 86 % av våra medarbetare anser att detta är en mycket bra arbetsplats. Här välkomnas dina idéer och åsikter.
Vårt erbjudande
Arbeta för ett världsledande företag inom materialhantering och få möjlighet att växa och utvecklas i din karriär.
Du erbjuds ett självständigt arbete med frihet under ansvar.
Du får en trygg anställning med en grundlig introduktion och utbildning.
Arbeta i ett team som hjälps åt och stöttar varandra, samt ha kollegor i hela landet vars stöd och expertis du kan dra nytta av.
Tillgång till en egen utrustad servicebil som du ansvarar för själv, konkurrenskraftig ersättning och attraktiva förmåner
Friskvårdsbidrag om 5 000 kr/år, arbetsgivarbetald vårdförsäkring och andra erbjudanden i vår förmånsportal för att främja hälsa och välbefinnande.
Arbetsgivarbetald vårdförsäkring
Förskottssemester och möjlighet att använda en tidbank för flexibel ledighet och återhämtning.
Anställningen inleds med anställningsformen visstidsanställning, enligt Teknikavtalet Metall, i sex månader med målsättning att övergå till tillsvidareanställning.
Placering och start
Lämplig bostadsort är i Falkenberg med omnejd. Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Övrig information
Vi värdesätter mångfald och rekryterar baserat på kompetens för att främja inkludering. Vi välkomnar ansökningar från alla kvalificerade individer, oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder eller andra unika egenskaper.
Vi har valt att göra den här rekryteringen själva och undanber oss kontakt med rekryteringssajter. Sista ansökningsdag är 8 maj men intervjuer hålls löpande så sök redan idag!
Vår rekryteringsprocess består av en telefonavstämning och intervjuer, personlighetstest, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Patricia Walla Stålbrand. Telefonnummer: +46 722 325 562 Mail: patricia.walla@se.toyota-industries.eu
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Europe AB
