Servicetekniker till gymnasieområde Centrum
2025-09-15
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Gymnasieområde Centrum omfattar Hvitfeldtska, Schillerska, The International High School och Angeredsgymnasiet. Vår serviceorganisation ansvarar för fastigheter, skolmåltider, lokalvård, inventarier och vaktmästeri.
Nu söker vi en servicetekniker med placering på Hvitfeldtska gymnasiet en anrik och internationell skola mitt i centrala Göteborg med ca 2100 elever och 220 medarbetare.
Som servicetekniker är du en nyckelperson i skolans dagliga verksamhet. Du ansvarar för att våra lokaler och inventarier är säkra och funktionella vilket i förlängningen bidrar till en god studiemiljö.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Säkerställa att teknisk utrustning så som projektorer, skrivare, kopiatorer m.m. fungerar
• Hantera passersystem (ARX), larm, samt öppning/stängning av lokaler
• Vara anläggningsskötare för brandlarm (inkl. SBA-kontroller)
• Administrera serviceärenden, ha kontakt med leverantörer och Stadsfastigheter
• Hantera post och paket samt intern distribution
• Utföra enklare reparationer, flytta material/möbler, återvinning, byta ljuskällor m.m.
• Ställa i ordning klassrum och andra skolmiljöer vid behov
Du jobbar nära ett team med fyra kollegor och en närvarande chef. Tillsammans skapar ni ett tryggt, lösningsorienterat och professionellt serviceflöde för skolans personal och elever. Kvalifikationer
Vi söker dig som är både tekniskt kompetent och serviceinriktad, med ett stort engagemang för att skapa en fungerande skolmiljö. Du har en hög grad av egen drivkraft, men är också en lagspelare med god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom fastighetsservice, teknik, eller liknande (eller motsvarande erfarenhet)
• Tidigare erfarenhet av arbete med fastighetsrelaterade frågor och AV-teknik
• Vana att arbeta i ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av lås- och larmsystem samt systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
• Mycket god datorvana och förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift
• God fysisk kapacitet arbetet innebär tunga lyft och fysiska moment
• B-körkort
Vi tror att du:
• Har lätt för att bygga förtroende hos både elever och kollegor
• Är lösningsfokuserad, strukturerad och flexibel
• Stresstålig och gillar varierande arbetsdagar i ett högt tempo
• Bidrar med idéer för att förbättra arbetssätt och rutiner
Vad du får hos oss:
• Ett viktigt och meningsfullt arbete i en stimulerande skolmiljö
• Varierade arbetsdagar där du får använda både hjärna och händer
• Kollegialt samarbete i ett team där din insats uppskattas
• En arbetsgivare som arbetar aktivt med likabehandling, trygghet och hållbarhet
Vi vågar lova att du kommer att känna dig behövd, varje dag.Övrig information
Tjänsten är placerad på Hvitfeldtska gymnasiet, men arbete förekommer vid övriga skolor som ingår i Gymnasieområde Centrum.
Vill du vara med och bidra till att Göteborgs gymnasieskolor fungerar i vardagen? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis.
Enligt avtal.
