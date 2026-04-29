Servicetekniker till Göteborg
2026-04-29
QSG Bevakning söker nu en lösningsorienterad och teknikintresserad servicetekniker till Göteborg.
Är du praktiskt lagd, har ett tekniskt intresse och trivs med ett självständigt arbete där service och problemlösning står i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om rollen
Som servicetekniker hos oss kommer du att spela en viktig roll i driften av parkeringslösningar för våra kunder. Ditt arbete är varierande och innefattar både tekniska, praktiska och administrativa uppgifter.
Du kommer att:
• Felsökning, reparation och underhåll av biljettautomater och annan teknisk utrustning som används i parkerings verksamheten
• Installation och hemtagning av teknisk utrustning
• Utföra och dokumentera förebyggande underhåll av teknisk utrustning
• Montering och rengöring
• Övervaka status på teknisk utrustning genom övervakningssystem och egna observationer
• Visa administrativa arbetsuppgifter
• Medverka på möten med kund
• Arbeta med förbättringar som berör verksamheten
Vem söker vi?
Vi söker dig som är tekniskt nyfiken och gillar att jobba hands-on. Du är en självgående och ansvarstagande person med ett gott öga för detaljer och en stark känsla för service.
Vidare ser vi att du är:
• Flexibel och lösningsfokuserad
• Stresstålig och kan hantera flera uppgifter samtidigt
• Positiv, engagerad och uthållig även under tuffa dagar
• En lagspelare med god kommunikationsförmåga
• Ordningsam och noggrann i ditt arbete
Om anställningen
Tjänsten är en behovsanställning, med störst behov under sommarmånaderna. Tjänsten kan eventuellt övergå till en heltidstjänst till hösten.
Meriterande
* Erfarenhet inom yrket
* För anställning på QSG Bevakning AB så krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning på auktoriserat bevakningsföretag
* Belastningsregister utan anmärkning
* Körkort
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Arbetsgivare QSG Bevakning AB
(org.nr 556768-8006)
Kvekatorpsvägen 23 (visa karta
)
311 32 FALKENBERG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
QSG Bevakning Jobbnummer
9881897