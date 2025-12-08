Servicetekniker till Georg Fischer i Avesta
Georg Fischer AB / Maskinreparatörsjobb / Avesta
2025-12-08
Vi på GF ser oss själva som en framtidsinriktad ledare inom vårt område. Sedan 1802 har vi engagerat oss i innovationer och hållbara lösningar av högsta kvalitet som tillför värde i vardagen för människor runt om i världen. Är du en noggrann och serviceinriktad person som trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter och många kontaktytor? Vill du arbeta i ett globalt företag med starkt fokus på kvalitet, innovation och kundnöjdhet? Då kan rollen som Servicetekniker hos Georg Fischer vara helt rätt för dig.
Som Servicetekniker är du en central del av vårt Service Center i Avesta där du arbetar nära både kunder, säljare och interna funktioner. En viktig del av rollen är det praktiska och tekniska arbetet med att serva och underhålla våra plastsvetsmaskiner. Vi erbjuder en varierad och utvecklande roll i ett stabilt och internationellt företag. Hos oss möter du tydliga processer, ett modernt servicearbete och ett starkt stöd från vårt erfarna team.
Dina uppgifter
I vårt Service Center och genom kundbesök reparera, serva, underhålla samt kalibrera maskiner och verktyg.
Utföra fältservice hos kunder över hela Sverige, där resor ingår som en del av tjänsten på upp till 20%.
Ge teknisk support till kunder som har frågor eller behöver vägledning.
Tillsammans med vår administratör ansvara för smidiga serviceflöden i verkstaden samt bidra till planering, koordinering.Publiceringsdatum2025-12-08Profil
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund, exempelvis som mekaniker, servicetekniker eller liknande.
Du är strukturerad, noggrann och har god problemlösningsförmåga.
Du trivs med att ge hög service och att ha många kontaktytor både internt och mot våra kunder.
Som person är du självgående och gillar att arbeta i ett högt tempo när det behövs.
Då tjänsten innebär resor inom Sverige, är det viktigt att du är villig att resa som en del av arbetet.
Du kommunicerar obehindrat i både tal och skrift på svenska och engelska.
GF är en etablerad global aktör, känd för produkter med hög kvalitet och tillförlitlighet. Vi erbjuder våra kunder egentillverkade system, maskiner och verktyg för att säkerställa en effektiv och säker installation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556074-4285), https://www.gfps.com/sv-se.html
För detta jobb krävs körkort.
