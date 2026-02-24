Servicetekniker Till Emba Machinery - Internationell Teknikroll
Oak Consultant Group AB / Maskinreparatörsjobb / Örebro
2026-02-24
Har du ett starkt tekniskt intresse och trivs med att arbeta nära kunder? Vill du kombinera avancerad teknik med resor och en internationell arbetsmiljö? Då kan rollen som Servicetekniker hos EMBA Machinery vara rätt nästa steg för dig.
Om EMBA Machinery
EMBA Machinery AB utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade konverteringsmaskiner för wellpappindustrin. Verksamheten är internationellt inriktad med cirka 99 % export, och EMBA har en ledande och väletablerad position på världsmarknaden.
Bolaget befinner sig i en expansiv fas och förstärker nu sin Serviceavdelning. Tjänsten är placerad i Örebro.
Vi erbjuder dig
• En internationell och tekniskt avancerad roll i ett expansivt bolag
• Varierande arbetsdagar och nära samarbete med kunder världen över
• Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling
• Del i Eftermarknadsteamet där Service, Reservdelar, Uppgraderingar, Utbildning och Support ingår.
• En stabil arbetsgivare med stark marknadsposition
Om rollen
Som Servicetekniker hos EMBA har du en central roll i relationen med våra kunder världen över. Du arbetar med installation, service, ombyggnad och uppgradering av våra maskiner samt med utbildning av kundernas personal.
I rollen ingår bland annat att:
• Utföra och leda installationer och flytt av EMBA:s maskiner hos kund
• Arbeta med service, felsökning, uppgraderingar och besiktningar
• Utbilda och introducera kundens operatörer och tekniker
• Arbetet ute på fältet hos våra kunder vilket innebär resor cirka 160 dagar per år, ibland med kort varsel
• Förbereda och avrapportera serviceärenden mellan resorna
• Du får möjlighet till upplärning och vidareutveckling i vårt montage mellan resorna
• Bidra aktivt till utveckling och förbättring av serviceverksamheten
• Delta i och ta ansvar för egen och gemensam kompetensutveckling
• Ge teknisk support internt och externt via Helpdesk samt via fjärruppkoppling (VPN)
Vem är vår kandidat
Vi söker dig som har en teknisk utbildning på gymnasie- eller högskolenivå, eller motsvarande praktisk erfarenhet. Du har erfarenhet av teknisk service, gärna från verkstads- eller tillverkningsindustri och kunskap inom mekanik eller elektronik (meriterande är även PLC, servoteknik, pneumatik och datorbaserade system).
Som person är du flexibel och trivs med varierande arbetsförhållanden, du kan arbeta självständigt men också samarbeta väl i team. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har en god pedagogisk och kommunikativ förmåga. I rollen är det viktigt att du är serviceinriktad och har hög social kompetens och förmåga att leda arbetet ute hos våra kunder.
Du har också goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, (ytterligare språk är meriterande) och du Innehar B-körkort.
Vi samarbetar med Oak Consulting i denna rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-konsult Maria Roseen, tel. 070-259 05 07.
Vi ser fram emot din ansökan! Slå oss gärna en signal för ytterligare information. Vi kommer läsa ansökningar löpande så visa gärna ditt intresse så snart som möjligt. Dock vill vi ha din ansökan senast den 27/3. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7284101-1858685".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oak Consultant Group AB
(org.nr 556936-4283)
Gustavsviksvägen 7
)
