Servicetekniker Till Dörrsystem För Assa Abloy I Gävle!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinreparatörsjobb / Gävle Visa alla maskinreparatörsjobb i Gävle
2025-08-19
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Gävle
, Sandviken
, Ockelbo
, Hofors
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Vill du ha ett arbete med stor frihet under ansvar och där du blir företagets ansikte utåt? Nu söker vi en servicetekniker som ansvarar för service, underhåll och reparation av automatiska entrésystem till Assa Abloy!
Som servicetekniker ansvarar du för service och underhåll av Assa Abloys entrélösning i Gävle med omnejd. Ditt dagliga arbete omfattar allt från förebyggande service till akuta reparationer och tekniska förbättringar. Rollen erbjuder en kombination av teknisk problemlösning och kundinteraktion, där du bidrar till att säkerställa att kundens specifika behov blir bemött. Du kommer att samarbeta med kollegor inom både service, sälj och teknisk support - tillsammans säkerställer vi hög kvalitet och nöjda kunder!Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
• Självständigt planera och utföra serviceuppdrag
• Utföra felsökning, reparationer och underhåll på automatiska entrélösningar
• Lämna prisuppgifter på reservdelar och uppgraderingar, enligt prislista eller i samråd med serviceledare
• Dokumentera och rapportera utfört arbete i interna system samt till kund
• Identifiera kundbehov och föreslå förbättringar, uppgraderingar och tilläggstjänster
• Säkerställa att servicebil, verktyg och skyddsutrustning hålls i gott skick och att säkerhetsrutiner följs
Vår kund ASSA ABLOY erbjuder ett fritt och självständigt arbete med stort ansvar, där serviceteknikern får möjlighet att påverka sin vardag och utvecklas i sin yrkesroll. Hos Assa Abloy får du inte bara en trygg anställning med kollektivavtal, utan också möjlighet till kompetensutveckling genom interna utbildningar. Förmåner inkluderar friskvårdsbidrag, bonussystem, arbetstidsförkortning med mera.
Arbetstider är måndag till fredag, kl. 07.00-15.30, och kan variera något beroende på uppdrag.
DETTA SÖKER VI
• Gymnasieutbildning inom teknik, mekanik, eller motsvarande praktisk erfarenhet
• Grundläggande kunskaper i mekanik och svagström. Erfarenhet av felsökning är meriterande
• Vana att arbeta med digitala verktyg (t.ex. MS Office)
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift samt grundläggande engelska
Som person har du ett starkt kundfokus och ett genuint servicetänk. Du har lätt för att bygga långsiktiga relationer med både kunder och kollegor. Vi ser även att du är händig, ansvarstagande och van att arbeta självständigt. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, kunna prioritera på ett effektivt sätt och trivas i en flexibel vardag.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Elina Jonsson elina.jonsson@studentconsulting.com Jobbnummer
9466078