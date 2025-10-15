Servicetekniker till Domino Sweden
Hos Domino Sweden får du mer än bara ett jobb - du får en plats i ett team som bryr sig om din utveckling och där vi kombinerar teknik, service och en stor portion laganda. Nu söker vi en ny servicetekniker till vårt härliga Team Öst - är det dig vi letar efter?
Om Domino Sweden
Domino utvecklar helhetslösningar och utrustningar inom industriell kodning och produktmärkning. Vi grundades 1978 och finns idag i över 120 länder. Våra märksystem används på material som papper, glas, plast, metall, gummi och livsmedel - och vi är stolta över vår höga kvalitet, flexibilitet och innovationskraft.På Domino Sweden är vi ca 50 medarbetare, varav 40 arbetar på vårt moderna huvudkontor i Linköping. Här präglas arbetsklimatet av professionalism, teamwork och mycket skratt. Vi värnar om att varje medarbetare både ska utvecklas och trivas.Publiceringsdatum2025-10-15Om tjänsten
Vi förstärker nu vår service- och teknikavdelning med en servicetekniker till Team Öst. Tjänsten utgår från Linköping och innebär resor i bland annat Östergötland, Jönköping, Kalmar, Örebro, Södermanland och Västmanland. Några hotellövernattningar per månad kan förekomma.Du kommer att arbeta både ute hos kunder och i vår verkstad. Fokus ligger på fältservice - där du blir ett av våra viktigaste ansikten utåt. För din trygghet erbjuder vi ett strukturerat onboardingprogram på tre månader med tydligt schema, utbildningar och en personlig handledare som stöttar dig i starten.Arbetsuppgifter
Förebyggande underhållsservice och akutservice
Felsökning och reparation av industriella märksystem
Förberedande installationer och installationer ute hos kund
Utbildning av kundens personal på plats
Dokumentation av serviceuppdrag i vårt system
Delta i interna och externa produktutbildningar
Hos oss blir du aldrig ensam - du är en del av ett team där vi hjälper varandra, delar erfarenheter och utvecklas tillsammans.
Om dig
Vi tror att du är en person som älskar teknik, är lösningsorienterad och vill ha friheten att planera din egen arbetsdag.För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Gymnasieutbildning inom el, mekanik, fordonsteknik eller liknande
Erfarenhet av service, underhåll eller reparation av maskiner, gärna både mekaniskt och elektriskt
Goda kunskaper inom el är ett stort plus
En systematisk och metodisk arbetsstil - du gillar att göra saker ordentligt
God känsla för service och tycker om att bygga relationer med kunder
Förmåga att uttrycka dig väl i både svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort (krav)
Framför allt söker vi dig som är nyfiken, självgående och vill fortsätta utvecklas - både tekniskt och personligt.
Vad erbjuder vi?
Ett modernt och öppet företagsklimat där teamwork, utveckling och ansvar är i fokus
En strukturerad och trygg introduktion
Löpande kompetensutveckling inom teknik och service
En roll med stor variation och frihet
Kollegor som stöttar varandra
Chansen att vara med och bidra till ett företag som satsar på hållbarhet, innovation och samhällsansvarÖvrig information
Arbetstider: Dagtid måndag - torsdag kl. 07.00-16.00, fredagar till kl. 15.00
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Denna rekrytering sker i samarbete med OnePartnerGroup. Observera att vi på grund av GDPR ej tar emot ansökningar via e-post. Urvalet sker löpande och vi uppmuntrar därför intressenter att söka så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista annonseringsdag. Har du frågor om processen, vänligen kontakta rekryteringskonsult Julius Danielsson på mejl via julius.danielsson@onepartnergroup.se
eller på tel. nr 0730464173. När du har ansökt till tjänsten kommer du först få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Vi matchar sedan din ansökan med tjänsten och kontaktar dig via mejl eller telefon för återkoppling. Har du inte fått återkoppling inom två veckor ber vi dig kontrollera att mejl från oss inte hamnat i din skräppost, samt att du i din profil hos oss angivit korrekt mejladress. Vår rekryteringsprocess består av följande steg: Urval baserat på ansökningshandlingar, telefonintervju, kompetensbaserade tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet (tidsåtgång tillsammans ca 45 minuter), djupintervju, referenstagning, bakgrundskontroll och kundintervju.
