Servicetekniker till Björkmans Bil Enköping
Bertil Björkman Bil AB / Maskinreparatörsjobb / Enköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Enköping
2025-08-12
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bertil Björkman Bil AB i Enköping
, Västerås
, Avesta
, Lindesberg
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du jobba med den senaste eltekniken i en nybyggd, toppmodern Kia-anläggning? Björkmans Bil i Enköping söker nu en servicetekniker som vill vara en del av vårt starka team och representera Kia - ett av Sveriges ledande bilmärken.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Som Servicetekniker utför och diagnostiserar du service och reparationer. Du kommer att arbeta med allt från felsökning till programmering med den senaste eltekniken. Du kommer också att få arbeta med grundläggande underhållsarbete från Kias breda serviceutbud, så som Kia Originalservice, bromsbyte, motorservice, hjulinställningar och garantiåtgärder. Det kan även förekomma iordningställning av nybilar samt tillbehörsmontering.
Kia är ett av världens ledande bilmärken och har bilar som ligger i absolut framkant både teknik- och innovationsmässigt. Hos oss kommer du därför att erbjudas kontinuerlig utbildning för att hela tiden följa den snabba teknikutvecklingen, för att du skall fortsätta vidareutvecklas din roll.Kvalifikationer
Tjänsten förutsätter att du har en fordonsteknisk utbildning eller motsvarande, samt gärna några års erfarenhet som Servicetekniker/Mekaniker/Fordonstekniker. Då mycket av arbetet görs via datorn krävs kunskaper inom detta. Att tala och skriva obehindrat på svenska och B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och noggrann. Du kan självständigt ta ansvar för dina egna uppgifter, men är samtidigt inte rädd för att rycka in där det behövs. Du är utåtriktad, har hög arbetsmoral och ser fram emot att få vara med och utgöra ett av Sveriges främsta Kia-serviceteam. Du trivs också med kundkontakter och är beredd att göra det lilla extra för att göra våra kunder nöjda.
Du drivs av att vara med på en spännande resa där teknikutvecklingen hela tiden går framåt och där du får möjlighet att bli en viktig del av serviceteamets framgångar.
Vi kan erbjuda dig
Vi erbjuder dig en plats på en av Sveriges modernaste Kia-anläggningar, med personal som brinner för Kia. Vi tycker att våra medarbetare är viktigast för vår framgång. Vi lägger därför stor vikt vid att vår personal ska trivas, och arbetar aktivt för en stark teamkänsla och individuell utveckling.
En dynamisk arbetsmiljö där du blir en del av ett professionellt team som värderar individuell utveckling och gemensam framgång.
Kontinuerlig utbildning för att hålla dig uppdaterad om den moderna tekniken och det senaste kring Kias modellprogram.
Attraktiva anställningsvillkor med bra personalförmåner - vi har kollektivavtal.
Heltidstjänst på 100% - tillträde enligt överenskommelse.
Tillsammans strävar vi efter att inte bara vara det bästa Kia-teamet i Sverige utan även att förse våra kunder med upplevelser utöver det vanliga. Vi lägger stor vikt vid att vår personal ska trivas, och arbetar aktivt för en stark teamkänsla och individuell utveckling.
Ser du en framtid tillsammans med oss på Björkmans Bil? Skicka in din ansökan redan idag.Så ansöker du
Du ansöker till tjänsten genom att skicka in CV samt personligt brev via vår hemsida: https://www.bjorkmansbil.se/jobb/
Då både urval samt intervjuer kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in din ansökan till denna spännande tjänst redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bertil Björkman Bil AB
(org.nr 556329-2118), http://www.bjorkmansbil.se
Gustaf Dahléns gata 1 (visa karta
)
749 47 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9455286