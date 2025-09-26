Servicetekniker Tele-Data-Fiber
2025-09-26
Installationsgruppen i Stockholm AB grundades 2002 och drivs fortfarande i grundarnas regi. Vi på Installationsgruppen arbetar uteslutande med försäljning, design, projektledning och installation av tele, data, fiber, larm, kameraövervakning, inomhustäckning för 4G, 5G och RAKEL. Installationsgruppen projektleder och installerar fysisk infrastruktur. Installationerna varierar i omfattning från hela totalentreprenader ner till mindre servicearbeten. Installationsgruppen har stor erfarenhet av komplexa projekt med stort kundfokus. Verksamheten växer och vi behöver anställa fler kompetenta medarbetare.
Servicetekniker Tele-Data-Fiber
Brinner du för teknik och kundservice?
Som Servicetekniker hos Installationsgruppen kommer du i huvudsak att arbeta med installationer, service och underhåll av tele-, data- och fibernätslösningar för våra kunder i Storstockholmsområdet. Du planerar och bokar in jobben på egen hand samt skriver ut arbetsordrar och återrapporterar. Felsökning och problemlösning är också en del av arbetet. Du kommer således att ha en hel del kundkontakter och ett tätt samarbete med andra tekniker samt kundtjänstpersonal. Det innebär att både din tekniska och sociala kompetens kommer till nytta och det är förmodligen den kombinationen du gärna vill få nytta av i din nästa utmaning.
Vi söker dig som har arbetat framgångsrikt med liknande arbetsuppgifter. Alternativt har du arbetat med andra tekniska installationer i närliggande branscher men har en stark drivkraft att lära dig det du inte kan idag. Oavsett vilken bakgrund du så behöver du vara en produktiv person som är van att leverera service av hög kvalitet med nöjda kunder som resultat. Din höga arbetsmoral och naturliga servicekänsla sitter i ryggmärgen. Vi utgår ifrån att du behärskar det svenska och engelska språket väl i tal och skrift.
Du erbjuds en utmanande och ansvarsfylld tjänst i ett växande företag med kompetenta kollegor. Gör du bra ifrån dig så finns goda utvecklingsmöjligheter.
Verkar det Intressant? Välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Har du frågor om rekryteringen går det bra att kontakta Carina Runow hos Exelect på 08-58610110. Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt då vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång. Så ansöker du
