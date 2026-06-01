Servicetekniker / Tekniker till Alcon Högtryckstvättar
2026-06-01
Är du en praktiskt lagd tekniker som gillar att bygga, felsöka och reparera maskiner? Vill du ha ett varierat arbete där du kombinerar verkstadsarbete med kundbesök ute på fältet? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en tekniker till Alcon Högtryckstvättar. Hos oss får du en spännande och utvecklande roll där du arbetar med service, reparation och montering av högtryckstvättar och annan utrustning ur vårt produktsortiment. Arbetet är omväxlande och sker både i vår verkstad och ute hos kund med servicebil. Du blir en viktig del av verksamheten och bidrar till att våra kunder får snabb, professionell och pålitlig service.
I rollen som tekniker kommer du att arbeta med montering och byggnation av nya maskiner samt service, underhåll och reparation av högtryckstvättar och kringutrustning. Du ansvarar för felsökning av mekaniska och tekniska problem, installation och driftsättning ute hos kund samt kundsupport och service på plats. Arbetet innefattar även att bidra till ordning, kvalitet och ständiga förbättringar i verkstaden.Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik, mekanik och problemlösning. Du är ansvarstagande, självgående och tycker om att ge god service. Du arbetar strukturerat, håller hög kvalitet i det du gör och trivs med att möta kunder.
Vi tror att du har:
Gymnasieutbildning inom teknik, fordon, maskin eller mekanik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av reparation och service av maskiner, fordon eller teknisk utrustning
God datorvana
B-körkort (krav)
Svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För oss är rätt inställning, engagemang och viljan att utvecklas minst lika viktigt som tidigare erfarenhet.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierande och självständigt arbete med stora möjligheter att utvecklas både tekniskt och yrkesmässigt. Du blir en del av ett engagerat team med trevliga kollegor, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du får ta ansvar. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad för våra kunder, och vid arbete ute på fältet finns servicebil som stöd i det dagliga arbetet.
Kontakt och ansökan
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till jobb@alconab.com
. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Mårten via jobb@alconab.com
eller telefon på 070-788 21 05
Välkommen med din ansökan!
Alcon Högtryckstvättar är sedan 1972 ett företag som levererar på hög produktkvalitet, service och kompetens inom främst området rengöring. Alcons kunder förväntar sig att produkter som i de tuffaste miljöerna håller en hög tillgänglighet och som med en regelbunden service kan verka i många år. Alcon Högtryckstvättar arbetar främst inom fordonsindustrin men tillämpningsområdena för högtrycksprodukterna är många för en användare som vill ha fasta eller mobila enheter i sin verksamhet.
Från vår anläggning på vackra Orust förser vi kunder över hela Sverige och andra europeiska länder med produkter av högsta kvalitet. Vi har haft förmånen att få växa tillsammans med våra kunder med en gemensam passion för specialanpassade lösningar med höga krav på funktion och hållbarhet.
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: jobb@alconab.com
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556562-2940), https://www.alconab.se/
472 93 SVANESUND
För detta jobb krävs körkort.
Alcon Högtryckstvättar AB
jobb@alconab.com
Mårten Nydahl 070-788 21 05
9940402