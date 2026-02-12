Servicetekniker/Svarvare
Folla Tech Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Motala Visa alla maskinreparatörsjobb i Motala
2026-02-12
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folla Tech Sverige AB i Motala Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som servicetekniker/svarvare hos Folla Tech arbetar du i huvudsak med manuell svarvning av pumpdelar, kombinerat med service, renovering och installation av olika roterande maskiner, pumpar, aggregat och rörsystem med fokus på vakuumpumpar. Som servicetekniker/svarvare är du stationerad i vår verkstad i Motala där du även kan få möjlighet att jobba som servicetekniker ute i fält hos våra kunder, främst inom process- och massaindustrin.Dina arbetsuppgifter
• I huvudsak manuell svarvning av större pumpdelar i vår supportsvarv
• Renovering av pumpar och maskiner i verkstad
• Demontering, bedömning och montering av maskiner och rörsystem
• Dokumentering och mätning
• Provkörning och kontroll av pumpar i vår verkstad
• Montage och installation vid pumpbyten och nyinstallationer
• Felsökning, inspektioner och kontroll av utrustning under drift
Dina egenskaper
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av manuell svarvning och gärna med en bakgrund inom mekanisk verkstad eller som servicetekniker mot processindustrin. Du är trygg i att mäta och arbeta med toleranser. Du har god förståelse för mekanik, lager, tätningar och roterande maskiner.
Vi lägger även stor vikt vid din sociala färdighet. I rollen har du frihet under ansvar och möjlighet att själv påverka arbetsprocessen. Vi ser gärna att du är en duktig problemlösare samt flexibel och noggrann.Kvalifikationer
• Minst 1 års erfarenhet av manuell supportsvarv
• Mekanisk erfarenhet, gärna inom tung industri
• B-körkort
• Svenska, flytande i tal och skrift
• Grundläggande kunskaper i MS Office
Folla Tech erbjuder en trygg arbetsplats med konkurrenskraftig lön, friskvårdsbidrag och andra personalförmåner. Vi har försäkringar och kollektivavtal. Hos oss finns stora utvecklingsmöjligheter för rätt person.
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan per e-mail eller om du har frågor om tjänsten, till Ann-Sofie Karlsson, HR-ansvarig på ann-sofie@follatech.se
/ +46 702 813 099 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: ann-sofie@follatech.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folla Tech Sverige AB
(org.nr 556680-9447)
Smedsby 11 (visa karta
)
591 96 MOTALA Jobbnummer
9738545