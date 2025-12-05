Servicetekniker, styr- och regler
Aircano AB är ett väletablerat ventilationsföretag med inriktning på fastighetstekniska installationer. Vi är idag ca 28 st medarbetare som gemensamt driver projekt inom ventilation, styr & regler, service och energisparprojekt för 59 miljoner kr/år till främst fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar. Vi är placerade i Sköndal och har Stockholm och Mälardalen som främsta arbetsområden.
Instalcokoncernen som Aircano ingår i är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation, kyla, teknikkonsult och industri. Instalco omsätter 14,3 miljarder och har över 6200 medarbetare i drygt 150 bolag i Norden. Till vårt kontor söker vi nu ytterligare en kompetent medarbetare.
Arbetsuppgifter: Vårt primära arbetsområde är rotprojekt inom bostäder, men det kan även handla om nyproduktion av bostäder, lokalanpassningar i kommersiella fastigheter samt servicearbete. Din uppgift som servicetekniker blir i huvudsak att arbeta med service, felavhjälpning och byten av fastighetstekniska system (värme, kyla och ventilation). AirCano jobbar främst med styrsystemet Bastec.
Vi söker dig som har jobbat en hel del med styr- och reglerteknik och visat dig vara duktig på det. Det är meriterande om du har erfarenheter från ventilationsbranschen, om inte så har du i alla fall ett intresse av att lära dig. Kanske har du jobbat med värmepumpar eller något annat närliggande teknikområde? Oavsett bakgrund så är du en produktiv och resultatfokuserad person som är van att leverera service av hög nivå till kunders fulla belåtenhet. Vi utgår ifrån att du har körkort samt att du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Varför arbeta hos Aircano? Kanske för att Aircano har förmånen av att ha både det mindre familjära företagets fördelar med en platt organisation och högt till tak samt den stora koncernen i ryggen med stabilitet, trygghet samt goda utvecklingsmöjligheter.
Intresserad? Du är varmt välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Ansökningar behandlas löpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
