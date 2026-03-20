Servicetekniker Stockholm med omnejd
Svenska N'ergy AB / Grovarbetarjobb / Stockholm Visa alla grovarbetarjobb i Stockholm
2026-03-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska N'ergy AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Järfälla
, Täby
eller i hela Sverige
STC är en av Sveriges största gymkedjor med över 260 gym och ett brett träningsutbud inom gym- och gruppträning. Vi erbjuder en modern träningsmiljö, utrustning från världsledande leverantörer och kunnig personal, allt för att skapa den ultimata mötesplatsen för alla människor i alla åldrar. Vi håller med WHO, Folkhälsomyndigheten och regeringens utredare: vi sitter still för mycket. Övervikten ökar och psykisk ohälsa som depression blir allt vanligare. Men det finns en enkel lösning som gör underverk för både kropp, hjärta och hjärna - rörelse! Men vi behöver din hjälp!
Just nu söker vi en servicetekniker på 100 % till vårt serviceteam. Rollen är placerad med utgångspunkt i Stockholm med start omgående. Du rapporterar till Servicechef.
Ditt uppdrag
Som Servicetekniker på STC har du det övergripande ansvaret för service och underhåll av de STC-gym och lokaler som ingår i ditt område. Idag består serviceteamet av 12 engagerade servicetekniker utspridda i landet. I denna roll kommer du för det mesta arbeta självständigt, men du har också daglig kontakt med dina andra servicekollegor och ansvariga på gym för att tillsammans lösa utmaningar du ställs inför.
Du kommer få löpande ärenden från vårt ärendehanteringssystem kring serviceärenden på gymmen i ditt område. Du förväntas även ha ett öga för att identifiera och åtgärda slitage och driftstörningar i lokalen, såsom hål eller märken på väggar, tak och golv för att säkerställa att vi har välfungerande och attraktiva gym. Inom uppdraget kommer du också säkerställa att belysning samt ventilation fungerar och servas enligt anvisningar. Vid uppgifter som kräver särskild behörighet är du den sammankallande länken mellan våra gym och externa leverantörer.
Rollen innefattar även felsökning och reparation av vår maskinpark, det vill säga maskinerna i gymmen, samt att fungera som en viktig länk mellan regionchefen, distriktschef samt gymansvarig i frågor som rör lokalen och dess utrustning. Du ansvarar också för att utföra enklare renoverings- och underhållsarbeten enligt STC byggmanual och vara behjälplig i nyetableringar.
Ett axplock av arbetsuppgifter:
Utföra enklare målnings- och underhållsarbete vid slitage eller skador.
Utföra felsökning och reparera befintlig utrustning i lokalen.
Dokumentation av utförda arbeten.
Identifiera brister i gymmen som medför en negativ medlemsupplevelse och rapportera in till servicechef
Utföra enklare renoveringsarbeten
Identifiera brister i el, belysning, teknik, VVS, ventilation/kyla, kontakta behörig hantverkare och följ upp att arbete slutförs.
Arbetet varierar mellan självständigt och teambaserat inom enheten, men också tillsammans med andra funktioner inom STC.
Vem är du?
För att trivas hos oss på STC som servicetekniker är du en person som trivs i en positiv miljö. Du motiveras av att arbeta ute i verksamheten och drivs av att säkerställa att våra lokaler och utrustning håller högsta kvalité! Som person ser vi att du är serviceminded, flexibel och noggrann. Vi söker dig som är självgående, van vid att fatta egna beslut utifrån din arbetsbeskrivning och har en god förmåga att planera och prioritera. För att lyckas med ditt arbete som servicetekniker behöver du vara lösningsorienterad samt ha en vilja och nyfikenhet för att lära dig nya saker.
Kvalifikationer:
Utbildning inom målare/snickare/fastighetstekniker/VVS/el
Tidigare erfarenhet inom fastighetsservice, hantverksyrke eller motsvarande
Tidigare erfarenhet av arbete inom service
B-Körkort
Talar och skriver flytande på svenska
Vi ser det självklart som ett stort plus om du är intresserad av träning och hälsa!
Om STC
Glädje, passion, personlighet, proffsighet och gemenskap är värdeorden som präglar våra 260 gym som finns från Trelleborg i söder till Åre i norr. STC sysselsätter över 1800 medarbetare och ingår sedan 2018 familjeägda Axel Johnson-koncernen genom vår majoritetsägare Novax Gym Holding.
Hälsan är det viktigaste vi har, därför är ett friskare liv STC:s självklara målsättning. Regelbunden träning är en av nycklarna till rummet där alla känner styrka, kondition och inte minst en ökad livslust. Resan dit startar på våra klubbar där det personliga mötet mellan personal och medlemmar är viktigt. Att hjälpa, serva och ge goda råd till de som besöker våra gym är en del av vardagen. Med engagemang och kunskap ger vi våra medlemmar stöd på vägen till ett friskt och hållbart liv.
Varför STC?
Om du vill vara med på en spännande tillväxtresa och få chansen att spela en nyckelroll i en organisation som verkligen gör skillnad i människors liv, så är STC bolaget för dig. Vi har en stark kultur där vi delar passionen för en aktiv och hälsosam livsstil, där vi värdesätter att ha roligt tillsammans!
Låter detta som ett jobb för dig? Då är vi jätteintresserade av att veta lite mer om dig. Vi kommer att göra urval löpande tills vi hittar vår nya stjärna!
Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att höra av dig rekryterande chef, Johan Kihlberg på (johan.kihlberg@stc.se
).
Sista dag att ansöka är 2026-04-02. Vi kommer att göra urval löpande, så tveka inte på att skicka in din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7416959-1904762". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska N'ergy AB
(org.nr 556591-8868), https://jobb.stc.se
Kungsgatan 47 (visa karta
)
111 56 STOCKHOLM Arbetsplats
STC Jobbnummer
9810075