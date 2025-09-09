Servicetekniker Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Sollentuna
, Täby
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Är du en "doer" som gillar högt tempo och som vill få möjlighet att förbättra och utveckla säkrare och tryggare brandskydd? Har du riktigt hög servicekänsla med öga för problemlösning där du sätter kunden i fokus? Då är detta tjänsten för dig!
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta praktiskt; gärna tidigare erfarenhet inom brandservice eller liknande, men inget krav. Du bör ha någon arbetslivserfarenhet av service och en vana av kundbemötande och god kommunikation. Du ska vara flexibel och kunna arbeta självständigt. Du planerar och genomför dina uppdrag i tid med kunden i fokus. Som branschutmanare gör vi det lilla extra. Du känner stolthet för att du kan vara effektiv samtidigt som du värnar om slutprodukten.
Som servicetekniker ingår det att trygga våra kunders brandskydd med allt från service av brandsläckare, brandposter, rökluckor, armaturer och även Systematiskt Brandskyddsarbete. Montera/installera brandskydd. Möjlighet att hålla utbildningar inom brand och sjukvård finns.
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som kan kombinera känslan av att vara lokal utmanare men med musklerna hos en trygg och säker arbetsgivare i ständig utveckling. Gruppen har kollektivavtal, konkurrensmässiga förmåner, utvecklingsmöjligheter och ett riktigt gott arbetsklimat!
Om arbetsgivaren - Next Safety Group
Next Safety Group är en ny utmanare inom Brand- och Säkerhetsbranschen. Med i dagsläget över 200 anställda har vi vuxit från en lokal spelare till en nationell utmanare. Vi finns över hela landet men tror också starkt på att behålla den lokala närvaron och kunskapen om den lokala marknaden. Våra tjänster spänner från service- och installationstekniker (både inom brandskydd och inom säkerhet), brandskyddskonsulter, projektörer och ingenjörer, till säljare, ledare och administrativ personal. Ett stort team med mycket kämparanda, hög energi och god stämning på arbetsplatsen.
Tillsammans med våra kunder så utvecklar vi ständigt vårt erbjudande för att möta dagens och morgondagens behov. För att bibehålla expertrollen inom brand och säkerhet försöker vi ständigt ligga i framkant när det gäller kompetens och teknisk utveckling. Kunden är alltid i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Next Safety Group
9500633