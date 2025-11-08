Servicetekniker sökes till verkstad i Partille
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Partille Visa alla maskinreparatörsjobb i Partille
2025-11-08
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Partille
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige
Är du tekniskt intresserad och vill arbeta med service och underhåll av teknisk utrustning? Vi söker en servicetekniker till vår kund, du kommer att arbeta med reparationer, felsökning och installationer.Publiceringsdatum2025-11-08Om tjänsten
Arbetet innebär service och underhåll av teknisk utrustning hos kunder. Resor och övernattningar kan förekomma. Ingen tidigare erfarenhet inom området krävs - vi står för utbildningen.Dina arbetsuppgifter
• Underhåll och reparation av teknisk utrustning.
• Felsökning och problemlösning.
• Installation av nya system.
• Dokumentation och återkoppling till kunder.
• Följa säkerhetsrutiner och riktlinjer.
Vi söker dig som
• Erfarenhet av mekanik, el eller underhåll är meriterande.
• Noggrann, säkerhetsmedveten och lösningsorienterad.
• Flexibel och trivs med att arbeta självständigt och i team.
• B-körkort.
• Svenska och engelska i tal och skrift.
Vad vi erbjuder
• Utbildning inom området.
• Variationsrikt arbete med utvecklingsmöjligheter.
• Tryggt och sammansvetsat team.
• Konkurrenskraftig lön och förmåner.
• Vidareutbildning och certifieringar.
• Tjänstebil.
• Friskvårdsbidrag.
Skicka din ansökan idag! Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "469". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alexis Camacho alexis.camacho@aurapersonal.se Jobbnummer
9595252