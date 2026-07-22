Servicetekniker sökes till vår kund i Falkenberg
Jobandtalent Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Falkenberg Visa alla maskinreparatörsjobb i Falkenberg
2026-07-22
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VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vi fortsätter att växa och söker nu servicetekniker till vår kund i Falkenberg. Företaget är verksam inom kycklingindustrin där kvalitet, hållbarhet och säkerhet står i fokus. Här får du möjlighet arbeta i en spännande och dynamisk miljö där omtanke, utveckling och gemensamt ansvar präglar verksamheten. En möjlighet för dig som vill få in en fot i industrin och utvecklas som underhållsmekaniker.
ARBETSBESKRIVNING Som servicetekniker blir du en del av det tekniska teamet hos vår kund, där du främst arbetar med underhåll, felsökning och reparation av produktionsutrustning. Du arbetar oftast tillsammans med en kollega, vilket kräver god samarbetsförmåga.
Du blir anställd av Job&Talent och arbetar på uppdrag som servicetekniker hos vår kund. Tjänsten är på heltid och avser en visstidsanställning med möjlighet till förlängning. Arbetstiden är förlagd till dagtid, med nattarbete var fjärde vecka. Start sker enligt överenskommelse.
DINA KVALIFIKATIONER
Erfarenhet inom mekanik och underhåll
Tekniskt intresse
B-körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
MERITERANDE
Utbildning eller erfarenhet inom fordon, industri, teknik eller liknande
Erfarenhet av livsmedelsindustrin
DIN PROFIL
För att trivas i rollen är du ansvarstagande, självgående och har ett intresse för teknik. Du trivs i en praktisk arbetsmiljö och kan arbeta i varierande förhållanden, i kyliga miljöer och i närheten av råvaror. Du samarbetar väl med andra och är flexibel samt lösningsorienterad.
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8106516-2111313". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Falkenberg bussterminal (visa karta
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311 34 FALKENBERG Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
10009059