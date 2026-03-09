Servicetekniker sökes till Tryckluftservice i Karlstad AB

Tryckluftservice i Karlstad AB / Maskinreparatörsjobb / Karlstad
2026-03-09


Tryckluftservice i Karlstad AB är ett växande företag med starkt varumärke och lång erfarenhet inom service och underhåll av tryckluftsutrustning. Vi erbjuder våra kunder hög service, teknisk kompetens och långsiktiga lösningar. Nu söker vi en servicetekniker som vill bli en del av vårt team.

Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker hos oss arbetar du med service och underhåll av kompressorer och tillhörande kringutrustning. Arbetet är varierande och sker både i vår verkstad samt ute hos våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Service och förebyggande underhåll

Felsökning och reparationer

Installation och driftsättning av utrustning

Arbete med mark- och trädgårdsmaskiner kan förekomma

Arbetet innebär stor självständighet och eget ansvar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
B-körkort

God datavana

Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet

Meriterande
El-behörighet

Kunskaper inom pneumatik

Erfarenhet av arbete som mekaniker inom industri, maskin- eller fordonsreparation

Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Noggrann och strukturerad

Serviceinriktad och lösningsorienterad

Självständig och ansvarstagande

Positiv och flexibel

Du har god förmåga att prioritera och fatta egna beslut. Vi värdesätter samarbete, engagemang och en god laganda.
Vi erbjuder
Fast månadslön

Ett stabilt och växande företag

Varierande arbetsuppgifter

Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget

Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: torbjorn@tryckluftservice.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tryckluftservice i Karlstad AB (org.nr 559393-8995)
Fjärrviksvägen 13 (visa karta)
653 50  KARLSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Torbjörn Wahlström
torbjorn@tryckluftservice.com
070-563 67 96

Jobbnummer
9786297

