Servicetekniker sökes till Tryckluftservice i Karlstad AB
2026-03-09
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Tryckluftservice i Karlstad AB är ett växande företag med starkt varumärke och lång erfarenhet inom service och underhåll av tryckluftsutrustning. Vi erbjuder våra kunder hög service, teknisk kompetens och långsiktiga lösningar. Nu söker vi en servicetekniker som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker hos oss arbetar du med service och underhåll av kompressorer och tillhörande kringutrustning. Arbetet är varierande och sker både i vår verkstad samt ute hos våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Service och förebyggande underhåll
Felsökning och reparationer
Installation och driftsättning av utrustning
Arbete med mark- och trädgårdsmaskiner kan förekomma
Arbetet innebär stor självständighet och eget ansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
B-körkort
God datavana
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet
Meriterande
El-behörighet
Kunskaper inom pneumatik
Erfarenhet av arbete som mekaniker inom industri, maskin- eller fordonsreparationDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Noggrann och strukturerad
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Självständig och ansvarstagande
Positiv och flexibel
Du har god förmåga att prioritera och fatta egna beslut. Vi värdesätter samarbete, engagemang och en god laganda.
Vi erbjuder
Fast månadslön
Ett stabilt och växande företag
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företagetSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: torbjorn@tryckluftservice.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tryckluftservice i Karlstad AB
(org.nr 559393-8995)
Fjärrviksvägen 13 (visa karta
)
653 50 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Torbjörn Wahlström torbjorn@tryckluftservice.com 070-563 67 96 Jobbnummer
9786297