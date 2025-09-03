Servicetekniker sökes till kund i Göteborg

Temp-Team Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2025-09-03


Vår kund i Göteborg är en ledande aktör inom service och utrustning för industrin och söker nu en servicetekniker till sitt team. Företaget har en stark position på marknaden och erbjuder sina kunder helhetslösningar inom service, montage och underhåll.

Är du en servicetekniker eller industrielektriker som vill arbeta nära kunder och samtidigt ha stor frihet i din vardag? Har du erfarenhet av kranar, hissar, portar eller industriella montage? Då kan detta vara rätt nästa steg för dig!

Som servicetekniker hos vår kund får du en självständig och varierad roll där du planerar dina dagar och arbetar ute hos kunder i Göteborg med omnejd. Arbetet innebär att du utför förebyggande underhåll, service och montage av utrustning, samt är en viktig kontaktperson mot kunder.



Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:

Förebyggande service och underhåll av industriell utrustning

Montage och installationer hos kund

Kundkontakt och rådgivning kring produkter och tjänster

Administrativ hantering kopplat till uppdrag och service

Arbeta med säkerhet och kvalitet i fokus

Vi söker dig som:

Har erfarenhet som servicetekniker, industrielektriker eller montageledare

Har dokumenterad elkunskap

Har god systemvana och kan hantera administrativa system

Innehar B-körkort (krav)

Har goda kunskaper i svenska och grundläggande engelska

Är noggrann, serviceinriktad och trivs med kundkontakt

Det är meriterande om du har erfarenhet av mekatronik, PLC eller arbete på höjd och med fallskydd.

Varför välja vår kund?

Du får en självständig roll med frihet under ansvar

Företaget erbjuder ett strukturerat introduktionsprogram och kontinuerlig kompetensutveckling

En familjär arbetsmiljö med stark teamkänsla och korta beslutsvägar

Marknadsmässiga villkor, kollektivavtal, arbetstidsförkortning och förmåner via Benify (friskvårdsbidrag, rabatter m.m.)

Tillgång till en välutrustad servicebil

Bra att veta:

Detta är en rekrytering där du blir anställd direkt hos kund i Göteborg

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Placering: Göteborg (utgångspunkt från kontor/verkstad)

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Låter detta som ditt nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryterare Elnaz Memarian . Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-mail.

Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Temp-Team Sverige AB (org.nr 556630-5420)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Temp-Team

Kontakt
Elnaz Memarian
elm@temp-team.se

Jobbnummer
9489516

