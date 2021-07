Servicetekniker sökes till CJ Automotive AB i Dalstorp! - Nr.1 Personalpartner AB - Maskinreparatörsjobb i Tranemo

Prenumerera på nya jobb hos Nr.1 Personalpartner AB

Nr.1 Personalpartner AB / Maskinreparatörsjobb / Tranemo2021-07-07Vill du vara med på en spännande resa och få möjligheten att fortsätta förbättra produktionen åt rätt håll? Se hit!Om kundföretagetCJ Automotive AB grundades 1895 i Dalstorp och har sedan slutet av femtiotalet levererat pedaler och pedalsystem till fordonsindustrin. Idag har företaget utvecklats till en ledande aktör inom sin sektor och är en stark global partner till sina kunder världen över då företaget ständigt arbetar med att utveckla, tillverka samt sälja sina produkter av bästa kvalitet. Bland kunderna återfinns namn som Volvo, Ford, Mercedes, Jaguar, Land Rover och Scania med flera. Förutom den svenska tillverkningen som sker i Dalstorp med cirka 220 anställda, finns även systerföretag i USA, Kina och Sydkorea. Under 2019 - 2020 har fabriken i Dalstorp genomgått en stor förändring med uppfräschning av lokaler och med en positiv framtidstro! Så, vill du vara med på en spännande resa och få möjligheten att fortsätta med förbättringen av produktionen åt rätt håll? Ansök redan idag!För att läsa mer om oss, besök gärna vår hemsida www.cjautomotive.com Beskrivning av tjänstNu söker vi efter en Servicetekniker till CJ Automotive AB i Dalstorp! När du arbetar som Servicetekniker kommer du främst att felsöka och reparera företagets maskiner, arbeta med förebyggande underhåll samt agera teknisk support. Tillsammans med dina kollegor på Underhållsavdelningen arbetar du aktivt med problemlösning och du jobbar med planering och beredning av det dagliga arbetet i produktionen. I tjänsten ingår det också arbete med maskinernas elektronik samt PLC-programmering. Arbetstiden är förlagd till ett rullande schema - förstaskift vecka 1, dagtid vecka 2 samt kvällsskift vecka 3 alternativt växlande två-skift (förstaskift och kvällsskift).Din bakgrundDu som söker tjänsten har en relevant utbildning i grunden, du har exempelvis gått el och automation eller en mekanisk linje på gymnasiet. Ett alternativ är att du har arbetat med liknande arbetsuppgifter som nämns ovan, alltså att du har varit Servicetekniker inom industri/produktion sedan innan och söker nya utmaningar. Ett stort plus är om du har el-behörighet samt erfarenhet av robotprogrammering och/eller PLC-programmering. Då många arbetsbeskrivningar är på svenska, är det ett krav att du talar och skriver detta språk flytande. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.Personliga egenskaperAtt lösa problem är något som faller sig naturligt för dig, detsamma gäller din förmåga att ta tag i problemen när de uppstår. Du anpassar dig efter situation och arbetar aktivt för att skapa ett positivt arbetsklimat - du har helt enkelt en stark drivkraft och viljan att alltid förbättra ditt och andras arbete. Du är en ansvarstagande, ordningsam och strukturerad person som vill agera representant för CJ Automotive AB och upprätthålla en hög trovärdighet och lojalitet hos såväl dina kollegor som till företagets kunder.Anställningsform, omfattning av tjänst och tjänstgöringsortTjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos CJ Automotive AB efter inhyrningsperioden. Tjänsten är en heltidsanställning och är placerad i Dalstorp.TillträdesdagEnligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och därav kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum.KontaktpersonVid eventuella frågor om tjänsten, kontakta Ronja Pantzar via mail ronja@firstpersonal.se eller på telefon 0722-35 11 50Om ossFIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrins kollektiv- och tjänstemannasida. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt, vilket innebär att vi alltid strävar efter att anställa personal så nära kundföretaget som möjligt utifrån kompetens och andra krav enligt specifikation från kundföretaget.Vi ser fram emot din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid (6 månader eller längre)2021-07-07Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-01Nr.1 Personalpartner AB5852753