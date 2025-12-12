Servicetekniker sökes till Ale kommun
Ale kommun / Fastighetsskötarjobb / Ale Visa alla fastighetsskötarjobb i Ale
2025-12-12
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Om serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen har Ale kommuns uppdrag att ansvara för stödfunktioner till kärnverksamheterna, både strategiskt och operativt.
Förvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden:
Fastighet - ansvarar för drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar, strategisk lokalförsörjning, projektledning vid ny- och ombyggnation, tillsyn, skötsel, underhåll och utveckling av Ale kommuns yttre miljö. Total förvaltad lokalyta är cirka 135 000 kvadratmeter och till det inhyrda ytor om cirka 50 000 kvadratmeter.
Kost - bereder och serverar måltider i kommunens kärnverksamheter enligt gällande lagar och riktlinjer.
Verksamhetsservice - ansvarar för lokalvård, vaktmästeri, kommunens fordon samt IT.
Totalt sysselsätter förvaltningen 240 medarbetare som samtliga verkar under servicenämnden.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som Servicetekniker arbetar du i hela Ale kommun och ansvarar för installation, service och felsökning av:
• Elektroniska låssystem och trygghetskameror
• Leverans av trygghetslarm
• Vara stöd för övriga i organisationen
Du möter både kommunala verksamheter, företag och privatkunder, där du är en viktig representant för vårt professionella och serviceinriktade arbetssätt. Arbetsdagarna är varierande och innehåller både planerade uppdrag och akuta serviceärenden.Kvalifikationer
• Har erfarenhet av installation eller service inom el, svagström, nätverk eller säkerhetssystem
• Har B-körkort
• Är serviceorienterad, ansvarstagande och lösningsfokuserad
• Trivs med att arbeta självständigt och i team
Det är meriterande om du även har:
Utbildning inom fastighetsteknik, driftteknik eller VVS
Certifikat som Heta arbeten, BAS-U eller liknande
Erfarenhet från kundnära förvaltningÖvrig information
Det är meriterande med erfarenhet från att verka i en politiskt styrd organisation.
Du behärskar svenska i såväl tal som skrift.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/558". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Serviceförvaltningen Kontakt
Zarif Ljubijankic +46702058070 Jobbnummer
9640569