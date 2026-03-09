Servicetekniker, Södertälje
Vill du bygga din framtid och utvecklas inom ett marknadsledande företag med Volvos starka varumärke inom anläggningsmaskiner? Då kan du vara den vi söker för omgående anställning med huvudanläggningen i Södertälje som utgångspunkt. Det kan finnas möjlighet till hemstationering.
Vi söker en ansvarstagande, hängiven och engagerad servicetekniker för entreprenadmaskiner. Vill du också se till att livet med Volvos maskiner blir enklare, effektivare och mer hållbart, kan du bygga en riktigt spännande framtid hos oss på Swecon. Vi tar hand om varandra och sätter din säkerhet på arbetsplatsen före allt annat.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Att utföra service och reparationer på Volvos entreprenadmaskiner, Volvo Penta industri och Ammann. Arbetet innefattar allt från montage av olika utrustningar, akuta reparationer till förebyggande underhåll och arbetet utförs både på plats hos kunden eller på vår anläggning. Du kommer att jobba i team som stöttar varandra och du är självklart delaktig i utvecklingen av arbetsuppgifterna och verksamheten. Vi ser till att du redan från start får de utbildningar du behöver för dessa maskiner för att du ska klara dina arbetsuppgifter på ett bra sätt.
För att lyckas och trivas i rollen
Har du:
- Ett genuint maskin- och motorintresse - bilar, entreprenadmaskiner, lastbilar, traktorer
- Kunskap inom el, teknik och hydraulik
- Behärskar svenska i såväl tal som skrift
- Kunskaper i engelska
- Goda datorkunskaper
- Körkort B
Är du:
- Strukturerad
- Kreativ och lösningsorienterad
- Ansvarstagande och självgående
- Serviceminded och gillar att samarbeta med andra
- Kundfokuserad och förtroendeingivande
Vi erbjuder dig
Ett spännande och fartfyllt arbete som ger utrymme för frihet, initiativtagande och eget ansvar. Du har många kontaktytor både externt och internt, och tas emot av ett härligt gäng nya kollegor. På Swecon är mångfald, jämlikhet och inkludering (DE&I) mer än ord - det är ett åtagande. Vi tror att genom att omfamna olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder blir vi starkare.
Placering
Du utgår från anläggningen i Södertälje.
Så här ansöker du
Du ansöker till tjänsten online. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 2026-03-23.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter
Jerry Forsman, platschef, +46105560393
Elvis Hodzic, fackligt kontaktombud IF Metall, +46105563547
Välkommen med din ansökan!
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Volvo CE och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 34 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
Swecon Anläggningsmaskiner AB omsätter cirka 5,6 miljarder kronor.
