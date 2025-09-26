Servicetekniker SlangExpress, Gävle
2025-09-26
Är du en teknisk problemlösare som vill utmanas i ditt arbete? Tycker du om att stå i händelsernas centrum, vara ute på fältet och göra skillnad i andra människors vardag? Då kan du bli en del av oss och Sveriges snabbast växande slangservice - SlangExpress. Nu söker vi en servicetekniker till Gävle!
Arbetsuppgifter SlangExpress är Hydroscands mobila slangservice, där vi tillverkar och byter slang på plats hos kunden. Som servicetekniker för SlangExpress kommer du att serva våra kunder ute i fält med en av våra fullt utrustade servicebussar. I rollen ingår även kundbearbetning och merförsäljning. Ditt primära upptagningsområde blir Gävle med omnejd, där du arbetar i nära samarbete med andra servicetekniker i regionen.
Du kommer att arbeta med förebyggande underhåll, besiktning och tillverkning av hydraulslang samt service och montage av centralsmörjningssystem.
Tjänsten som servicetekniker är väldigt varierad där ingen dag är den andra lik. Arbetet kan innefatta allt ifrån ett byte av en trasig hydraulslang på en grävmaskin ute i fält, till förebyggande underhåll vid planerade driftstopp på industrier.
När du inte är ute i fält arbetar du i butiken, där du hjälper kunder över disk, monterar slang och stöttar övriga kollegor i det dagliga arbetet.
På sikt kan tjänsten även komma att innefatta beredskapsarbete.
Vi erbjuder En rolig och varierande arbetsmiljö med en familjär känsla där vi hjälps åt. Du får stor frihet under ansvar med chans att hitta nya införsäljningsmöjligheter av våra produkter och tjänster. Vi på Hydroscand värnar om våra medarbetare och erbjuder olika interna produktutbildningar samt kompetensutveckling. Som ny servicetekniker på Hydroscand får du inledningsvis åka med en erfaren kollega. Du får även genomgå grundläggande säkerhetsutbildningar såsom Säkerhet hydraulik, Arbete på väg och Fallskyddsutbildning.
Hos oss får du ett omväxlande arbete med mycket kundkontakt och goda utvecklingsmöjligheter, på ett svenskt familjeföretag som är verksamt i 20 länder globalt
Din profil Vi söker dig som har ett tekniskt intresse, gärna med hydraulik- och/eller fordonsteknisk bakgrund. Erfarenhet som servicetekniker, mekaniker eller montör är meriterande. För att trivas i rollen bör du vara stresstålig, uppskatta en varierande vardag och vara serviceinriktad.
B-körkort och en vana av att skruva och meka är krav.
Hydroscand arbetar aktivt för att främja mångfald i alla led och strävar efter en jämnare könsfördelning inom företaget. Därför uppmuntrar vi en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Är du intresserad? För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Kristofer Halvorsen (platschef) på telefon: 026-10 36 97
Sista ansökningsdag är den 20 oktober 2025 men urval sker löpande, dröj därför inte med din ansökan. Ansökning sker via vår karriärsida (OBS! Ansökning via e-post undanbedes).
Vi avböjer, vänligt men bestämt, kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
hydroscand.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.
Hydroscand AB (org.nr 556130-7124), https://www.hydroscand.se
(org.nr 556130-7124), https://www.hydroscand.se Arbetsplats
Hydroscand Sverige Kontakt
Jessica Lundgren jessica.lundgren@hydroscand.se Jobbnummer
9529167