Servicetekniker / Service Operatör till Selecta - Kiruna
2026-02-01
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
, Gällivare
, Luleå
, Skellefteå
, Umeå
Är du tekniskt intresserad, självgående och brinner för service i toppklass? Vill du arbeta i ett marknadsledande företag där du varje dag möter kunder och säkerställer att våra kaffe- och varumaskiner fungerar perfekt? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-01Om tjänsten
I rollen som Servicetekniker / Service Operatör ansvarar du för både den dagliga driften och den tekniska servicen av Selectas kaffe- och varumaskiner hos våra kunder i Kiruna med omnejd. Du fyller på, rengör, servar samt utför underhåll och reparationer av maskinerna. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med övriga organisationen.
Tjänsten är på 100%, med provanställning som initial anställningsform.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Fyllning, rengöring och enklare service av kaffe- och varumaskiner
Utföra underhåll, felsökning och reparationer ute hos kund
Installation av maskiner samt utbildning av kunder i skötsel
Säkerställa hög driftsäkerhet och kvalitet
Skapa goda kundrelationer och ge service i toppklass
Resa mellan olika kundplatser vid behov
Stötta lokal drift där det behövs
Vem är du?
Vi söker dig som tycker om att ge service, skapa glädje och arbeta praktiskt. Du kan ha erfarenhet från tekniska roller, serviceyrken eller helt enkelt ett stort intresse för teknik och problemlösning.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är metodisk, självgående och ansvarstagande
Trivs med praktiskt arbete och har ett tekniskt intresse
Har gymnasieutbildning, gärna med teknisk/elteknisk inriktning
Gärna har några års erfarenhet av en liknande roll
Kommunicerar väl på svenska
Har hög servicekänsla och ett trevligt bemötande
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har god fysik och trivs i ett rörligt arbete
Har B-körkort
Selecta erbjuder
Hos Selecta får du ett varierande och självständigt arbete där du möter många kunder och blir en viktig del av en engagerad organisation.
Vi erbjuder bland annat:
Friskvårdsbidrag
Tillgång till Benefix med ett brett utbud av förmåner
Rabatterad mat och stort utbud av kaffe från våra foodtech-lösningar
Lunchförmån med subventionerad lunch
Möjlighet att starta och avsluta arbetsdagen hemifrånSå ansöker du
Låter rollen spännande? Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så vänta inte - dock senast 2026-02-23.
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
