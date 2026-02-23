Servicetekniker / Service Operatör till Selecta - Kiruna

Selecta AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Kiruna
2026-02-23


Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Pajala, Överkalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Selecta AB i Kiruna, Gällivare, Luleå, Skellefteå, Umeå eller i hela Sverige

Är du tekniskt intresserad, självgående och brinner för service i toppklass? Vill du arbeta i ett marknadsledande företag där du varje dag möter kunder och säkerställer att våra kaffe- och varumaskiner fungerar perfekt? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-02-23

Om tjänsten
I rollen som Servicetekniker / Service Operatör ansvarar du för både den dagliga driften och den tekniska servicen av Selectas kaffe- och varumaskiner hos våra kunder i Kiruna med omnejd. Du fyller på, rengör, servar samt utför underhåll och reparationer av maskinerna. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med övriga organisationen.
Tjänsten är på 100%, med provanställning som initial anställningsform.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Fyllning, rengöring och enklare service av kaffe- och varumaskiner

Utföra underhåll, felsökning och reparationer ute hos kund

Installation av maskiner samt utbildning av kunder i skötsel

Säkerställa hög driftsäkerhet och kvalitet

Skapa goda kundrelationer och ge service i toppklass

Resa mellan olika kundplatser vid behov

Stötta lokal drift där det behövs

Vem är du?
Vi söker dig som tycker om att ge service, skapa glädje och arbeta praktiskt. Du kan ha erfarenhet från tekniska roller, serviceyrken eller helt enkelt ett stort intresse för teknik och problemlösning.
För att lyckas i rollen ser vi att du:

Är metodisk, självgående och ansvarstagande

Trivs med praktiskt arbete och har ett tekniskt intresse

Har gymnasieutbildning, gärna med teknisk/elteknisk inriktning

Gärna har några års erfarenhet av en liknande roll

Kommunicerar väl på svenska

Har hög servicekänsla och ett trevligt bemötande

Är noggrann och kvalitetsmedveten

Har god fysik och trivs i ett rörligt arbete

Har B-körkort

Selecta erbjuder
Hos Selecta får du ett varierande och självständigt arbete där du möter många kunder och blir en viktig del av en engagerad organisation.
Vi erbjuder bland annat:

Friskvårdsbidrag

Tillgång till Benefix med ett brett utbud av förmåner

Rabatterad mat och stort utbud av kaffe från våra foodtech-lösningar

Lunchförmån med subventionerad lunch

Möjlighet att starta och avsluta arbetsdagen hemifrån

Så ansöker du
Låter rollen spännande? Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så vänta inte - dock senast 2026-02-23.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7149207-1857382".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Selecta AB (org.nr 556069-3318), https://jobb.selecta.se
Malmvägen (visa karta)
981 38  KIRUNA

Arbetsplats
Selecta Sverige

Jobbnummer
9759077

Prenumerera på jobb från Selecta AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Selecta AB: