Servicetekniker Säkerhetssystem
Exelect AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-06-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exelect AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
ISG Nordic AB är specialist inom säkerhetsteknik och systemintegration. Vi skapar kundanpassade lösningar med CCTV, radar och passersystem, ofta integrerat med IT och industriella processer. Våra kunder finns inom kriminalvård, infrastruktur, skolor/offentliga platser, industri/logistik och fastighetsförvaltning. Vi hanterar hela processen: behovsanalys, projektering, utveckling, leverans och drift – eller de delar kunden önskar. Vi har funnits i över 30 år, växer stadigt (15% årligen senaste fyra åren) och är idag ca 75 medarbetare med en omsättning på 275 Mkr. Vi är ett helägt dotterbolag till Lagercrantz Group med 2600 medarbetare och 7,7 miljarder i omsättning.
Arbetsuppgifter: Att ansvara för drift, underhåll och vidareutveckling av kunders säkerhetssystem (passersystem, inbrottslarm, CCTV och integrerade lösningar). Det innebär att du ska kunna arbeta självständigt hos kunder och fatta tekniska beslut som påverkar systemens funktion. Du säkerställer hög kvalitet och driver förbättringar samt bidrar till teamets kompetensutveckling genom att vara en teknisk resurs och mentor för kollegor.
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av säkerhetssystem (främst inbrottslarm och passersystem) och som bevisligen varit klart produktiv och nyttig i dina tidigare arbeten. Du är van att med framgång driftsätta, felsöka, serva och lösa problem med olika typer av säkerhetssystem. Vi utgår ifrån att du har körkort, är svensk medborgare samt behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. Godkänt utdrag från polisens belastningsregister är ett krav.
Utmaningen för dig blir kanske att lära dig vårt egenutvecklade och relativt avancerade säkerhetssystem Integral. Det är byggt för högsäkerhetsmiljöer som kärnkraft, kriminalvård och polisverksamhet där driftsäkerhet och tillgänglighet är extra kritiska. Tjänsten innebär alltså stort ansvar för kunders ofta stora och komplexa system och lösningar. Visar du framfötterna så har du goda möjligheter att fortsätta utvecklats i din yrkesroll.
Verkar det intressant? Du är varmt välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Ansökningar behandlas löpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Ange gärna i din ansökan vad du lyckats särskilt bra med i dina tidigare arbeten. Har du frågor kontaktar du Anders Hanberg hos Exelect på 070-4139903. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exelect AB
(org.nr 556571-7153), https://www.isgnordic.se
Telefonvägen 30 (visa karta
)
126 26 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISG Nordic AB Jobbnummer
9956108