Servicetekniker Rentokil
Rentokil Sverige AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Umeå Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Umeå
2026-06-11
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Företagsbeskrivning
Vi är ett av Sveriges största företag inom skadedjurskontroll och matsäkerhet. I Sverige finns vi representerade från Boden i norr till Malmö i söder. Rentokil är en del av Rentokil Initial koncernen – världens största bolag inom skadedjurskontroll med huvudkontor i England. Rentokils vision är att uppfattas som det mest omtyckta och respekterade serviceföretaget i världen. Till våra huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier och lantbrukare. Vi arbetar utifrån våra fyra värdeord, service, relationer, teamwork och ansvar. Den viktigaste framgångsfaktorn för oss är våra medarbetare. Vi tror att det är den enskilda individens glädje och engagemang som gör skillnad. Du har nu chansen att bli en del av ett starkt team!
Vad vi erbjuder dig
ett innovativt och offensivt team
ett varierande och fritt arbete
friskvård
kollektivavtal
Om rollen
Vårt härliga team i Umeå söker nu nästa stjärna!
Brinner du för service, är lösningsorienterad och tycker om ett varierande arbete?
• Då kan den här tjänsten hos oss vara något för dig!
Som servicetekniker på Rentokil arbetar du för att leverera vårt tjänsteutbud och vidareutveckla vår kunder proaktivt. Vi söker nu dig som servicetekniker inom våra affärsområden skadedjurskontroll och miljö.
Ett par av dina mest specifika arbetsuppgifter hos oss kommer bestå utav att hjälpa våra kunder med behovsanalys och åtgärdsplanering. Detta utöver leverans av vårt tjänsteutbud inom skadedjurskontroll och miljö, där du kommer besöka ett brett spektra av kunder, från försäkringstagare till företag.
Vi söker dig som tycker om att leverera service i världsklass och som har kundens behov i fokus. Ditt arbetet hos oss sker oftast självständigt och ställer därför stora krav på din initiativförmåga, ditt ansvarstagande och din kommunikation såväl internt som externt.
Huvuddelen av vår verksamheten sker normalt på dagtid, vardagar. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Kravspecifikation
Då vi är ett serviceföretag med kunden i fokus, lägger vi stor vikt vid att du är serviceinriktad, kommunikativ och lösningsorienterad. Det är viktigt att du är bra både på att bygga och bibehålla goda kundrelationer.
Du arbetar självständigt och du bör känna dig bekväm med svenska språket samt ha kunskaper i engelska. Du är en van användare av Google/Microsoft Office-paketet samt smartphone i din vardag.Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Du är kommunikativ – en god och tydlig kommunikatör som har fallenhet för att skapa och bibehålla goda kundrelationer
Serviceminded - du levererar god service mot kund och ser åtgärdsförslag samt affärsutveckling som en naturlig del av ditt arbete
Du är lyhörd och noggrann i din leverans, och är förutseende sett till kundens behov
Sett till friheten i vårt arbete så är det viktigt med ansvarstagande, kvalitet och ägandeskap
B-körkort för manuell växel är ett krav.
Meriterande:
Praktisk bakgrund inom t ex hantverksarbete och/eller erfarenhet från serviceyrken
Jägarexamen
Ytterligare information
Ansökan
Vi arbetar med löpande urval och därför vill vi gärna få in din ansökan så snart som möjligt.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Rentokil kontrollerar alltid belastningsregister före anställning.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rentokil Sverige AB
(org.nr 556526-3976)
Norra Obbolavägen 89 (visa karta
)
904 22 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9959477