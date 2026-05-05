Servicetekniker / porttekniker
Hörmann Svenska AB / Elektrikerjobb / Göteborg Visa alla elektrikerjobb i Göteborg
2026-05-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hörmann Svenska AB i Göteborg
, Jönköping
, Helsingborg
, Linköping
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du bli en viktig del av Hörmann Svenska AB som servicetekniker? Här får du chansen att vara ansiktet utåt mot våra kunder och arbeta i en dynamisk miljö! Du ingår i ett serviceinriktat team som servar och underhåller portar, grindar, dockningsstationer med lastbryggor och vädertätningar. Du kommer att utföra förebyggande underhåll, felsökning, reparationer och installation av nya produkter. Rollen innebär att du planerar arbetet tillsammans med dina kollegor och servicesamordnare för att säkerställa effektivitet och kundnöjdhet. Du kommer att identifiera möjligheter för merförsäljning och hantera beredskapsarbete.
Arbetsuppgifter/arbetsbeskrivning
Att vara servicetekniker på Hörmann Svenska AB innebär att vara ansiktet utåt mot våra kunder och ha daglig kundkontakt.
Du kommer ingå i ett serviceinriktat team som servar våra kunders objekt som bland annat är portar, grindar, dockningsstationer med lastbryggor och vädertätningar.
Arbetet är varierande och innefattar förebyggande underhåll, felsökning, reparationer samt montage och installation av nya produkter.
Planera arbetet tillsammans med servicesamordnare, servicechef och teknikerkollegor på ett effektivt sätt.
Utföra förebyggande underhåll utifrån aktuellt serviceavtal med kund
Leverera tidrapporter, montage- och serviceunderlag
Arbeta med merförsäljning genom att se förbättringsåtgärder ute hos kund
Beredskapsarbete är en del av tjänsten.
Meriterande
Erfarenhet av portyrket
Erfarenhet av felsökning el eller med inriktning på automation.
Vi erbjuder följande
Tillsammans med kompetenta kollegor arbetar du i en självständig och fri roll med Hörmanns produkter samt produkter av andra fabrikat ute hos kunderna i ditt distrikt.
Vi erbjuder ett flexibelt arbete med stor frihet under ansvar.
I rollen som servicetekniker är du en av våra viktigaste medarbetare och vi värdesätter ditt arbete högt.
Kontinuerlig kompetensutveckling både internt och externt.
Du utgår med servicebussen hemifrån och åker direkt ut till kund.
Bostadsort: lämplig bostadsort är Göteborg med omnejd.
Arbetstider: Dagtid, måndag till fredag.
Anställning: Tillsvidare, kan komma att inledas med en provanställning. Publiceringsdatum2026-05-05Dina personliga egenskaper
Är du en kreativ problemlösare med ett brinnande servicetänkande? Då har vi den perfekta rollen för dig! Vi söker en passionerad medarbetare som älskar att arbeta med teknik och service och som trivs med att ta ansvar för sitt eget arbete. I den här rollen får du möjlighet att arbeta självständigt och erbjuds ett unikt tillfälle att kombinera frihet med ansvar. Ditt naturliga engagemang och din förmåga att bygga starka kundrelationer kommer att vara avgörande för din framgång. Du kommer att samarbeta med ett engagerat team, där ni tillsammans hittar snabba och effektiva lösningar för att leverera förstklassiga produkter och service till våra kunder. Om företaget
Hörmann Svenska AB, grundat 1997, är ett helägt dotterbolag till det tyska familjeföretaget Hörmann KG. Hörmann är idag Europas ledande tillverkare och leverantör av portar, portmotorer och dörrar. Vi är en ledande aktör i Sverige och vårt erbjudande består av tre divisioner: konsument, industri, samt service.
Vår gedigna produktportfölj inkluderar allt från garageportar och drivenheter till ståldörrar och avancerad lastningsteknik. Vårt svenska huvudkontor, med cirka 140 medarbetare och eget lager, ligger i Örebro.
Hörmann - Kvalitet utan kompromisser.
Läs mer om oss på www.hoermann.se Så ansöker du
Vill du växa och utvecklas tillsammans med oss är du välkommen med din ansökan så snart som möjligt, ansökningarna behandlas kontinuerligt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in din ansökan till jobb@hoermann.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Via mejl
E-post: jobb@hoermann.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Porttekniker Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörmann Svenska AB
(org.nr 556547-0241), https://www.hoermann.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicechef
Peter Schmidt 010 1900343 Jobbnummer
9890803