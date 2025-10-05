Servicetekniker Pool & Spabad
2025-10-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Vi söker en servicetekniker för installationer och reparationer av spabad och pooler. Tjänsten innefattar helgjobb.
Varannan lördag jobbar man i vår butik med service och försäljning.
Du utgår från vår butik i Norrköping och arbetar främst i Östergötland samt kringliggande län. Men även resor i övriga Sverige kan förekomma. Därför är det viktigt att du är bekväm med att spendera mycket tid i bil. De flesta av våra jobb är belägna utomhus. Detta innebär jobb i strålande solsken. Men också regniga höstdagar och kalla vinterdagar.
Eftersom jobbet går ut på att reparera spabad och pooler behöver man känna sig bekväm med arbeten i trånga utrymmen. Till exempel under altan / veranda.
Vem är du?
Tekniskt intresserad / problemlösare
Du tycker om att arbeta praktiskt och på egen hand.
Trivs med att ta egna initiativ och beslut.
Noggrann.
Serviceminded.
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
Goda kunskaper i Engelska.
Tidigare erfarenheter av liknande jobb samt EL & VVS-kunskap är meriterande men inte avgörande. Vi utbildar dig på plats.
B körkort är krav. Utökad B eller BE körkort är meriterande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Reparera spabad / pool hemma hos kund.
Installation av spabad / pool samt tillbehör.
Leverera produkter till kund (ibland med släp).
Support och driftgenomgångar hemma hos kund / i butik / över telefon.
Allmänt butiks/lagerarbete i vårt showrooom.
Vad erbjuder vi?
I utbyte erbjuder vi en varierande arbetsmiljö där ena dagen inte är den andra lik. Poolbranschen är verkligen fantastisk!
Löpande utbildningar erbjuds både i Sverige och utomlands. Hos oss är det högt i tak och vi värdesätter att ha kul på jobbet.
AQUA STORE har funnits sedan 2015 och arbetar med välkända i varumärken i branschen. Vi är i en spännande tillväxtfas där du har möjlighet att vara med och sätta din prägel på hela verksamhetens framtid.www.aquastore.se
För rätt person med rätt vilja finns möjligheter till avancemang och större ansvarsroller i framtiden.
Arbetstider:
Måndag- torsdag 08:00-17:00 alternativt 09:00-18:00
Fredagar: 07:00-16:00
Helgjobb:
Varannan lördag i butik 10:45-16:00
Fast lön enl överenskommelse. Sex månaders prövotid tillämpas.
Tillträde mars 2025
OBS! Vi har möjlighet att anpassa tjänsten för rätt person. Så tveka inte att höra av dig om du är intresserad!
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobb@aquastore.se Omfattning
