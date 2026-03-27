Servicetekniker, Personbilsmekaniker, Mekaniker

Bråviken Bil AB / Maskinreparatörsjobb / Norrköping
2026-03-27


Är du en tekniskt intresserad, lösningsorienterad och noggrann person som vill utvecklas inom fordonsbranschen? Nu förstärker vi vårt verkstadsteam och söker dig som trivs med moderna utmaningar, hög kvalitet och glädjen i att ge riktigt god service. Vi värdesätter ett öppet arbetsklimat, engagemang och samarbete - oavsett bakgrund eller erfarenhet.
Om rollen som tekniker hos oss
Som fordonstekniker får du en central roll i vårt serviceteam. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att utföra service, reparationer och felsökningar på personbilar samt lätta transportfordon. Här ges du chans att jobba med den senaste tekniken och vidareutveckla dina kunskaper inom bilteknik.
Arbetsuppgifter inom bilservice, reparation och diagnos
Utföra service och underhåll på personbilar enligt tillverkarens riktlinjer

Diagnostisera samt åtgärda tekniska fel i både mekaniska och elektroniska system

Genomföra reparationer och felsökningar med hjälp av digitala verktyg och diagnossystem

Säkerställa noggrann dokumentation av arbetsorder och uppgifter enligt företagets processer

Bidra aktivt till utvecklingen av verkstadens rutiner, arbetsmiljö och kundens upplevelse

Kvalifikationer och egenskaper för rätt person
Erfarenhet som fordonstekniker, bilmekaniker, mekaniker eller motsvarande är meriterande

Goda kunskaper om bilens olika mekaniska och elektroniska system

Bekväm med att använda digitala verktyg och diagnossystem

B-körkort är ett krav

Flytande svenska i tal och skrift; engelska är ett plus

Du är strukturerad, ansvarstagande och lösningsinriktad

Har du utbildning eller erfarenhet inom AC, elbilar eller avancerad diagnostik är det mycket positivt

Vi söker dig - engagerad och intresserad av bilteknik
Du motiveras av att utveckla dina tekniska färdigheter och har ett genuint intresse för bilar

Du är en lagspelare som trivs med att samarbeta för att ge bästa kundupplevelse

Du är lösningsorienterad och har ett flexibelt arbetssätt

Du har förmåga att kommunicera tydligt med både kollegor och kunder

Det här erbjuder vi dig som söker tjänsten tekniker, personbilsmekaniker, mekaniker
En inkluderande och trygg arbetsmiljö med kunniga kollegor

Konkurrenskraftig lön och goda förmåner

Löpande kompetensutveckling och utbildningar för att du ska växa i din roll

Chansen att arbeta med branschens modernaste teknik och fordon

Möjlighet till karriärutveckling och specialisering inom fordonsteknik

Vill du bli en del av vårt team och utvecklas som tekniker.
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att välkomna dig!

Sista dag att ansöka är 2026-09-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bråviken Bil AB (org.nr 556902-9225), https://mercarigroup.teamtailor.com
Linnégatan 22 (visa karta)
602 23  NORRKOPING

Mercari Group

